Marciniak sędzią meczu z Piastem

Żmija - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Pytanie do Redakcji z zupełnie innej beczki. W sytuacji gdybyśmy odpadli już teraz z Pucharu Polski i wygrałaby go Jagiellonia, to kto zagra w pucharach? Finalista Pucharu Polski czy czwarta drużyna w ekstraklasie. Zakładam, że Jagiellonia zajmie miejsca 1-3 na koniec sezonu ekstraklasy, co oznacza automatycznie grę w Pucharach. Z naszego punktu widzenia czwarte miejsce w ekstraklasie może mieć ogromne znaczenie. Pozdrawiam. odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 42 minuty temu, *.Legionisci.com @Piotrek: Mistrz Polski w el. Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski w el. Ligi Europy, a zespoły z miejsc 2 i 3 w el. Ligi Konferencji. W przypadku gdy mistrz Polski jest jednocześnie zdobywcą Pucharu Polski, w el. Ligi Europy zagra zespół, który zajął 2. miejsce w tabeli, a drużyny z miejsc 3 i 4 w el. LK. odpowiedz

Piotrek - 25 minut temu, *.gigainternet.pl @Redakcja Legionisci.com:

Dziękuję i pozdrawiam. odpowiedz

Krzeszczu 3.0 - 1 godzinę temu, *.98.184 No to pograne odpowiedz

