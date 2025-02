Liga Konferencji - runda barażowa

13 i 20 lutego zostaną rozegrane mecze rundy barażowej Ligi Konferencji. Są one o tyle istotne w kontekście Legii Warszawa, że pozna ona dwa zespoły, na które będzie mogła trafić w 1/8 finału. Legioniści zmierzą się ze zwycięzcą jednej z par: FK TSC Bačka Topola - Jagiellonia Białystok i Molde FK - Shamrock Rovers FC. Losowanie przeciwnika odbędzie się 21 lutego.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

...L... - 1 godzinę temu, *.wlantech.pl Żeby nam jaga obu pucharów z głowy nie wybiła. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Pewnie Jaga to weźmie,Backa bez 5 ludzi z jesieni. Cirković,Dakovac sprzedani,kapitan Petrović i Banjac kontuzje,Pantović chory.Najlepsi zawodnicy,którzy powinni wystąpić w tym meczu to Stanić na 8ce-10-ce i skrzydłowy Prestige na skrzydle. Bardzo jakościowi zawodnicy. U nas by mieli miejsce w 1-szym składzie. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.