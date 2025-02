Na stadionach: Oskarżeni o fanatyzm

Wtorek, 4 lutego 2025 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zanim rozpoczęła się runda wiosenna, zimą miały miejsce liczne turnieje kibicowskie, w tym kolejny turniej w Spodku, na który zaproszone zostały ekipy z rodziny GieKSy i Górnika - delegacje ROW-u, Wisłoki, JKS-u Jarosław oraz Banika Ostrava i Spartaka Trnava. Na turnieju WRWE pojawili się oficjalnie fani Pogoni, którzy dotąd utrzymywali, że przyjacielskie relacje z Ruchem, Wisłą i Widzewem to nieprawda. W drodze na turniej "Portowcy" zostali trafieni przez lechitów.









Warto zauważyć, że na wszystkich meczach pierwszej tegorocznej kolejki obecni byli kibice gości. Na Cracovii otwarto już sektor gości, za kilka tygodni podobnie ma być w Zabrzu. GieKSa z kolei niebawem przeniesie się na Nową Bukową, a Puszcza Niepołomice tylko jedno spotkanie rozegra jeszcze przy ul. Kałuży w Krakowie, po czym wróci do swojego miasta.



Bardzo ciekawy kibicowsko był piątkowy mecz Lecha z Widzewem - z dobrą frekwencją po obu stronach, oprawą po stronie gospodarzy i pirotechniką w klatce. Oczywiście obie strony nie żałowały sobie "uprzejmości". Bardzo dobrą oprawę pokazała Jagiellonia, która nawiązała do Dynastii Jagiellonów. Do niej nawiązywały również okolicznościowe koszulki meczowe. Święto Ultry poprzedził przemarsz kibiców na stadion. Oprawę na wyjazdowym meczu z Motorem zaprezentowali lechiści, a dobrą prezentację zaliczyli również kibice Cracovii.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Widzew Łódź (2000)

Widzewiacy do Poznania przyjechali w 2000 osób. Wspierani przez Ruch (190), KKS Kalisz (103), Elanę (20), Wisłę i PAOK Saloniki. W trakcie meczu zaprezentowali w klatce racowisko. Lechici z oprawą - malowaną sektorówką z temidą, transparentem "Oskarżeni o fanatyzm", a także racowiskiem pośród flag na kijach. Na trybunach 30,5 tys. kibiców.



Motor Lublin - Lechia Gdańsk (760)

Ponad 13,1 tys. na pierwszym meczu Motoru w roku 2025. Gospodarze z dobrym młynem, bez oprawy. Lechiści przyjechali w dobrej liczbie, prezentując choreografię - malowaną sektorówkę z kibicem-wojownikiem z megafonem, transparent "Dajemy sygnał do walki", a także chorągiewki w barwach i race. W sektorze gości gdańszczanie obecni w 760 osób, w tym Gryf Słupsk (25), Czarni Słupsk (11), GKM Grudziądz (6), Stomil (3), Śląsk (2).



Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom (700)

Białostoczanie na pierwszym meczu w roku organizowali święto Ultry. Bardzo wysoka frekwencja na stadionie i dobra oprawa. Zaprezentowali malowaną, wycinaną sektorówkę przestawiającą wojowników z mieczami, transparent "Jagiellończycy Dynastia Wojowników", a całość uzupełniły kartony w tle i race. Radomiak przyjechał w dobrej liczbie pociągiem specjalnym, ale wynik meczu (0-5) na pewno nie sprzyjał.





Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (600)

Dobry wyjazd autokarowy lubinian do Szczecina, gdzie stawili się w 600 osób, w tym Odra Opole (68), Arka (34), Zawisza (18) i Polonia Bytom (4). Pogoń wspierana przez Kotwicę (40).



Legia Warszawa - Korona Kielce (525)

Przy Ł3 wyprzedane wszystkie bilety, a na stadionie 24,2 tys. kibiców. Fani Korony do Warszawy przyjechali autokarami w 525 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (20). Wywiesili trzy flagi. Legioniści minutą ciszy i krzyżem utworzonym z 44 rac uczcili pamięć swojego gniazdowego z lat 90. - "Maniany". Najgłośniej w mediach odbił się transparent wywieszony w I połowie przez legionistów pod adresem minister edukacji - "Nowacka, chcieliśmy napisać, że jesteś w porządku, ale się przejęzyczyliśmy i dlatego jest napisane, że jesteś antypolską k...ą".



Cracovia - Raków Częstochowa (406)

Sektor gości na stadionie Cracovii znów otwarty i normalnie mogli pojawić się tam fani Rakowa. "Medaliki" stawiły się w 405 osób, w tym Chemik Kędzierzyn (26). Gospodarze zaprezentowali efektowną oprawę - podwieszaną pod dachem podświetloną pirotechniką folię z napisem "Sektor D" oraz mniejszy napis pod spodem na transparencie "Razem tworzymy legendę tego miejsca".



GKS Katowice - Stal Mielec (290)

Mecz rozegrano jeszcze na Bukowej. Fani Stali przyjechali w 290 osób, w tym Czarni Jasło (40) oraz Sandecja. Wywiesili transparent dla "Sączersów", którzy mają kłopoty po ostatnim ataku na działacza swojego klubu.



Śląsk Wrocław - Piast Gliwice ()

We Wrocławiu mecz rozegrano w poniedziałek. Po raz pierwszy od kwietnia 2023 roku frekwencja wyniosła poniżej 10 tys. osób.



Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice (100)



Wyjazd tygodnia: 2000 kibiców Widzewa w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Jagiellonii na meczu z Radomiakiem



