Koszykówka

Aleksa Radanov nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 3 lutego 2025 r. 13:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został serbski skrzydłowy, Aleksa Radanov. Wychowanek Crvenej zvezdy Belgrad przed dziesięciu laty podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z tym klubem, a następnie trafił na wypożyczenie do innego klubu z serbskiej stolicy - FMP. Do 2021 roku występował na zmianę w Crvenej zveździe oraz FMP, zdobywając trzy tytuły mistrza Serbii oraz trzykrotnie triumfował w Lidze Adriatyckiej.



Później Radanov na rok trafił do bośniackiej Igokei, gdzie ogrywał większą rolę, a następnie występował na greckich parkietach w barwach Peristeri Ateny. Sezon 2023/24 spędził w Lidze VTB, w Runie Moskwa. W styczniu tego roku podpisał kontrakt w Belgradzie, z Mega MIS, w barwach którego wystąpił w pięciu spotkaniach. Ostatnie z nich rozegrał w sobotę preciwko czarnogórskiemu Mornarowi Bar, w którym zdobył 10 punktów, a także zanotował 2 zbiórki i 2 asysty. Zawodnik w przeszłości występował w młodzieżowej reprezentacji Serbii do lat 20, z którą zagrał na Eurobaskecie w 2018 roku. Miał okazję grać także w seniorskiej reprezentacji Serbii, m.in. w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy i Świata. Ostatnie mecze w kadrze narodowej zaliczył w listopadzie zeszłego roku.



Dziś zawodnik oficjalnie podpisał kontrakt z Legią obowiązujący do końca sezonu 2024/25. W barwach naszego klubu zadebiutuje prawdopodobnie w niedzielnym meczu z Zastalem.



Imię i nazwisko: Aleksa Radanov

Data i miejsce urodzenia: 1.02.1998 (27 lat), Belgrad (Serbia)

Pozycja: skrzydłowy

Wzrost: 202 cm

Kluby:

2024/25 Mega MIS (ABA) - 5 meczów, śr. 18.4 min., 6.8 pkt., 2.6 zb.

2023/24 Runa Moskwa (VTB) - 33 mecze, śr. 23.3 min., 7.8 pkt., 3.9 zb.

2022/23 Peristeri (Grecja) - 22 mecze, śr. 19.4 min., 6.0 pkt., 3.6 zb.

2021/22 Igokea (Bośnia) - 10 meczów, śr. 23.9 min., 9.2 pkt., 3.4 zb.; ABA: 26 meczów, śr. 22.8 min., 8.2 pkt., 3.7 zb.

2020/21 Crvena zvezda Belgrad (ABA) - 10 meczów, śr. 12.1 min., 3.5 pkt., 1.5 zb.

2019/20 FMP Belgrad (ABA) - 21 meczów, śr. 26.2 min., 11.0 pkt., 4.1 zb.

2018/19 Crvena zvezda Belgrad (ABA) - 8 meczów, śr. 7.6 min., 3.1 pkt., 0.9 zb.

2017/18 Crvena zvezda Belgrad (Serbia) - 8 meczów, śr. 13.3 min., 4.6 pkt., 1.4 zb.

2017/18 FMP Belgrad (ABA) - 19 meczów, śr. 24.7 min., 8.2 pkt., 3.6 zb.

2016/17 FMP Belgrad (Serbia) - 11 meczów, śr. 14.7 min., 6.1 pkt., 1.4 zb.; ABA: 14 meczów, śr. 9.7 min., 3.1 pkt., 0.8 zb.

2015/16 FMP Belgrad (Serbia) - 20 meczów, śr. 12.6 min., 3.5 pkt., 1.2 zb.

2014/15 Crvena zvezda Belgrad (ABA) - 1 meczów, 6 min., 1 zb.