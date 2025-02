Legia zainteresowana Mulahusejnoviciem

- W teorii Legię na Mulahusejnovicia byłoby stać, bo obecna cena za niego to około 700 tysięcy euro. A czy ten temat się rozwinie? O tym przekonamy się już wkrótce. Należy zakładać, że stołeczny klub rozpatruje (też) inne, mocniejsze opcje - możemy przeczytać w artykule goal.pl. Mulahusejnović to rosły napastnik, mierzący około 191 cm wzrostu. Od zimy 2024 roku występuje w Zrinjskim Mostar. Wcześniej grał w kilku słoweńskich klubach - NK Maribor, NS Mura i FC Koper, w którym w sezonie 2020/21 sięgnął po koronę króla strzelców z 14 trafieniami na koncie. W obecnym sezonie 26-latek również prezentuje się bardzo dobrze. W 17 spotkaniach w bośniackiej ekstraklasie zdobył 11 bramek i 1 asystę. Dołożył również 2 trafienia w eliminacjach do Ligi Konferencji. Piłkarzem zainteresowany był również Raków Częstochowa, jednak jego wybór padł na Leonardo Roche. Zainteresowanie Bośniakiem przejawiały także niemiecka Herta Berlin i włoska Venezia FC.

Chcemy kocura a nie ogóra - 3 godziny temu, *.217.158 Ogóras jakich mało. Aż furczy. odpowiedz

R. - 3 godziny temu, *.aster.pl Nie jest ważne jaki ma wzrost tylko czy biega. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kocurrrr! Ale NIE dla Legii! odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Nie jest wirtuozem,ale w naszej lidze paradoksalnie może się sprawdzić,ze swoimi parametrami i nosem do zdobywania bramek.Jak na swój wzrost dosyć dobrze operuje piłką.Za te pieniądze brać bez zastanawiania. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Grał też trochę u Fedji Dudicia w Sarajevie,więc może nie taki ogórczan.😁Pisałem o nim kilka dni temu,żeby go brać,więc sie nie wycofuje.Konkretny napastnik to zaczyna się od 2.5 mln wzwyż. Mnie mega się podoba ten chłopaczyna z Heerenveen Dymitris Rallis,tylko młody i bez doświadczenia, akontrakt do końca sezonu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl No to jest kolejny rosły napastnik przewijający się w tym okienku. Tylko, że taki nie pasuje do koncepcji do trenera. Czy koncepcje trenera i dyrektorstwa są zbieżne? odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.com.pl Może przed świętami wielkanocnymi się zdecydują. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl A za tydzień usłyszymy Mulahusejnović nie dla Legii.

W c. uja nas robią aż trzeszczy. Naprawdę zarząd ma nas za stado debili. odpowiedz

Kon - 3 godziny temu, *.plus.pl Ooo Bałkany! Bardzo ciekawy kierunek! Pamiętam jak znaleźliśmy tam gwiazdę piłki nożnej - Marijana Antolovicia, któremu Boruc mógłby nosić rękawice



Zielu działaj! 😎 odpowiedz

