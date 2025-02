Legia chciałaby sprowadzić jeszcze bramkarza?

W obecnym sezonie Legię reprezentowało dwóch golkiperów. W pierwszej części sezonu dostępu do bramki "Wojskowych" bronił Kacper Tobiasz , któremu w 20 spotkaniach udało się zachować 8 czystych kont, tracąc 16 bramek. W październikowym spotkaniu z Widzewem Łódź 22-latek doznał jednak kontuzji dłoni i między słupki musiał wejść jego rówieśnik, Gabriel Kobylak . "Kobi" w rundzie jesiennej zagrał łącznie 13 meczów, nie tracąc bramki w 6 z nich i wyjmując piłkę z siatki 17 razy. Zdarzało mu się popełniać jednak parę prostych i kosztownych błędów. Podczas zimowych przygotowań obaj golkiperzy byli zdrowi, a rywalizację sportową wygrał Kobylak i to on wystąpił w pierwszym meczu rundy wiosennej z Koroną Kielce, w którym również nie uniknął pomyłki. W obsadzie bramkarskiej Legii są jeszcze 19-letni Marcel Mendes-Dudziński , 18-letni Wojciech Banasik oraz 16-letni Jakub Zieliński .

Celem transferowym Legii na zimowe okienko było sprowadzenie do klubu skrzydłowego oraz napastnika. Plan, jak na razie, został zrealizowany tylko połowicznie, a teraz dochodzą jeszcze kolejne potrzeby. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, trener Goncalo Feio chciałby sprowadzić do zespołu również bramkarza, ponieważ nie jest zadowolony z dotychczasowych poczynań swoich podopiecznych na tej pozycji.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wystarczyło by mieć bramkarza, który nie będzie podawał do rywali i napastnika, który umie trafić z karnego i wyniki drużyny byłyby zupełnie inne.

Obecnie mamy 5 bramkarzy i wszyscy do niczego. Może rzeczywiście trzeba ogarnąć trenera bramkarzy. Jak będzie tu Malarz tylko za zasługi z przed lat to tak będzie szkolił bramkarzy jak Zieliński ogarnia transfery. odpowiedz

ZAJAC(L) - 3 godziny temu, *.plus.pl Też mi nowość.. ja niewiem co te grajki wogole robią w takim klubie jak LEGIA odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Brać Marko Milosevicia z Radnickiego za parę groszy.Na ten czas byłby dobrym wzmocnieniem.Dziś wybronił chłopakom mecz,również interwencjami nogami,więc nie wiadomo czy Malarz by go nie popsuł.😂 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Może Marijan Antolović? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.