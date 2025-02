Majchrzak będzie wypożyczony do Arki

Wtorek, 4 lutego 2025 r. 00:11 Woytek

Jordan Majchrzak najbliższą rundę spędzi na wypożyczeniu w Arce Gdynia. Informacjęą, która przedostała się do mediów kilka dni temu, potwierdził prezes gdyńskiego klubu Wojciech Pertkiewicz podczas rozmowy z goal.pl.









20-letni napastnik we wtorek stawi się w Turcji gdzie po badaniach dołączy do drużyny Arki, która przygotowuje się do rundy wiosennej.



W niedzielę Majchrzak wystąpił przez kilka ostatnich minut w barwach Legii w starciu z Koroną Kielce.



W tym momencie stołeczny klub pozostaje z dwoma nominalnymi napastnikami w kadrze - Marcem Gualem i Tomasem Pekhartem.