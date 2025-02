Futsal

Bilety na mecz futsalistów z Dremanem

Wtorek, 11 lutego 2025 r. 08:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 16 lutego o godzinie 16:00, futsaliści Legii Warszawa rozegrają ligowe spotkanie z Dremanem Opole Komprachcice. Rywal z Opolszczyzny na pewno znajduje się w zasięgu legionistów, choć ma na swoim koncie o kilka punktów więcej i niemal zagwarantowane miejsce w fazie play-off.



Legia o miejsce w ósemce będzie walczyła do samego końca i szczególnie na własnym parkiecie nasz zespół musi zdobywać punkty. Zachęcamy do wspierania futsalowej Legii, a prosto z hali przy Gładkiej można spokojnie zdążyć na Łazienkowską, na mecz piłkarzy z Puszczą. Bilety na mecz kupować można TUTAJ. Wejściówki normalne kosztują 25 złotych, bilety ulgowe (dla osób w wieku 4-16 lat) - 15 zł. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.



Termin meczu: niedziela, 16 lutego 2025 roku, g. 16:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne)