Tenis

Wygrane Wróbel i Kluczyńskiego w Puszczykowie

Wtorek, 4 lutego 2025 r. 09:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisiści Legii z bardzo dobrej strony pokazali się w międzynarodowym turnieju juniorów do lat 18, który rozegrany został w Puszczykowie. Wśród kobiet triumfowała wicemistrzyni Polski do lat 18, Maja Wróbel. Z kolei Jan Kluczyński w singlu był trzeci i zajął 1. miejsce w grze podwójnej.



W styczniu Kluczyński brał także udział w turniejach w Stambule, gdzie dotarł do II rundy oraz w austriackim Oberpullendorf, gdzie odpadł w I rundzie.



Wyniki legionistów w Puszczykowie:

I runda: Maja Wróbel - Blanka Wasiela 6-1, 6-0

II runda: Maja Wróbel - Natalie Moskova (Czechy) 6-3, 6-4

1/4 finału: Maja Wróbel - Lena Hornecka 6-3, 6-2

1/2 finału: Maja Wróbel - Monika Jirouskova (Czechy) 6-4, 6-3

Finał: Maja Wróbel - Inka Wawrzkiewicz 6-4, 6-4



I runda: Jan Kluczyński - Louka Krynen (Francja) 7-6(2), 7-5

II runda: Jan Kluczyński - Sander Paradis (Holandia) 7-5, 6-0

1/4 finału: Jan Kluczyński - Krystof Vymazal (Czechy) 4-6, 6-3, 6-3

1/2 finału: Jan Kluczyński - Stepan Hvylava (Ukraina) 0-6, 6-7(6)



Wyniki Kluczyńskiego w turnieju J100 w Stambule:

I runda: Jan Kluczyński - Emir Erim (Turcja) 6-3, 6-1

II runda: Jan Kluczyński - Mahmoud Chetouane (Tunezja) 4-6, 4-6



Wyniki Kluczyńskiego w turnieju J60 w Oberpullendorfie:

I runda: Jan Kluczyński - Gabriel Niedermayr (Austria) 1-6, 3-6