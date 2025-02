Kapuadi w jedenastce 19. kolejki

Legia Warszawa źle rozpoczęła rundę wiosenną, tylko remisując na własnym stadionie ze znajdującą się w strefie spadkowej Koroną Kielce. Po tej kolejce jeden zawodnik Legii Warszawa został wybrany do najlepszej jedenastki. Wyróżniony został Steve Kapuadi.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Franek - 2 godziny temu, *.autocom.pl Żenada nawet w ocenach legionistow nie dostał plusa. Początek 2 połowy 2 babole z jego udziałem zresztą cały mecz niepewny. odpowiedz

Hmm - 2 godziny temu, *.orange.pl Koleś nawet plusa nie dostał a i tak dostał się do 11 kolejki 🥳😇💩 odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Przecież kilka razy przegrywał pojedynki biegowe. Strzelił gola i to tyle dobrego z jego gry. odpowiedz

Emeryt - 4 godziny temu, *.autocom.pl Śmiech i kpina. Długosz robił z nim co chciał obejrzycie początek 2 połowy 2x straszne babole Francuza. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.