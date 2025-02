Graffiti

Nowe legijne graffiti (454)

Środa, 5 lutego 2025 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

UZL prezentują najnowszą pracę - tym razem prosty, ale jakże oczywisty motyw, znany z niektórych produkcji kibicowskich z dawnych lat. A mianowicie równanie: eLka w kółeczku plus piwo równa się uśmiech. Na tle legijnych barw oczywiście. UZaLeżnieni zachęcają wszystkich kibiców do szukania ścian do wykonywania kolejnych legalnych grafów sławiących Legię.









"Widziałeś ścianę na sklepie i jesteś wstępnie dogadany z panią Bożenką, która czeka na projekt? Odezwij się do nas! Czekamy na ściany" - informują UZL.