Analiza

Punkty po meczu z Koroną Kielce

Wtorek, 4 lutego 2025 r. 16:20 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wtopa; bramkarza, jak tlenu; strzel w ten prostokąt; ofensywny Kapuadi; powrót Elitima i debiut Wahana - to najważniejsze punkty po inauguracji rundy wiosennej w Ekstraklasie.



1. Wtopa

Wśród kibiców, można było zauważyć pewne stonowanie emocji – nie wszyscy z ekscytacją wyczekiwali na niedzielne starcie Legii z Koroną Kielce. W powietrzu unosiło się zmęczenie sezonem, który dopiero minął półmetek. Po meczu nastroje fanów wcale się nie poprawiły…