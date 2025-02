Ole Sæter blisko Legii

Mówi się, że obecny klub chce za zawodnika ok. 5 mln koron, czyli ok. 450 tys. euro. Ole Sæter ma 28 lat i 193 cm wzrostu. Od stycznia 2021 r. występuje w Rosenborgu Trondheim. W zakończonym sezonie 2024 wystąpił w 25 meczach, w których zdobył 11 bramek i miał 2 asysty. W sumie w Rosenborgu zagrał w 60 spotkaniach, w których strzelił 34 gole i zanotował 12 asyst.

Dimas - 11 minut temu, *.play-internet.pl Pytanie tylko czemu nie gra pełnych meczy... oby ze zdrowiem było okej 😉 odpowiedz

WoLa - 35 minut temu, *.orange.pl Ej a Bożenka z Klanu miała przyjść do atak... odpowiedz

robochłop - 58 minut temu, *.orange.pl Co kolejny -to większy kasztan...na razie chyba najlepszy kandydat do Sofii poszedł... odpowiedz

Kawulok - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Olek Sweter olle, olle, olle!!!! odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zaczynaja sie newsy o transferach z mocniejszych lig czy okruchy z panskiego stoly 🤔😉 odpowiedz

Shev - 1 godzinę temu, *.as13285.net Ja bardzo lubię jak wszyscy narzekają, to że jesteśmy kibicami to jedno to że nie mamy wpływu na transfery to drugie. Może nam się nie podobać ale to jest business. Piłka jest raczej przeważnie stratą dla właściciela bo trzeba włożyć ze y coś wyciągnąć, jesteśmy w takim miejscu jakim jesteśmy.

Wolę taki transfer i pozbyć się Pekharta dodatkowo i może wziąć kogoś na zmianę za Guala i wystawiać obu.

Zobaczymy

Pozdrawiam odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl A Amica bierze Heggeboe młodszy, lepszy i perspektywiczny. A u nas sklep z tanią odzieżą. odpowiedz

ZAWIErCIOK - 1 godzinę temu, *.. i jaki to ma sens... biorą szklanego 30 latka bo ma 193 cm wzrostu, a młodego Polaka o podobnych warunkach fizycznych oddają na wypożyczenie do AGKŚ.....no ale ktoś musi przytulić na transferach...jprd

a z innej beczki Ribeiro był za słaby dla Nas, a dziś z Bragi odchodzi do Blackburn!!! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Zielu z Mozim łowią w sklepie wszystko po 5 zł.

Jeżeli to Feio odpulił Pittasa to krzyżyk na drogę. odpowiedz

Grzech 88 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 28 lat. 3200 minut rozegrane w karierze na poziomie 1 ligi. 155 minut w euro pucharach. Wspaniały transfer🤦🏻‍♂️

W dodatku człowiek szkoło wiecznie problem z kolanem odpowiedz

Dolar - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Grzech 88: W szkle jesteśmy najlepsi😂 odpowiedz

s3 - 1 godzinę temu, *.113.198 @Grzech 88: 28 lat to za mało czy za duzo ?xd odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.orange.pl Zdaniem telewizji TV 2 napastnik Rosenborga jest bliski przejścia do Legii. Goal.pl sprawdził to w swoich źródłach i możemy potwierdzić: z naszych informacji wynika, że sprawa jest bardzo bliska finalizacji. Jak słyszymy, ma się to dokonać jutro! Piłkarz zdaniem naszych rozmówców (na przestrzeni ostatnich tygodni pytaliśmy o niego niemal dziesięć osób w różnych krajach) miał ostatnio osiem propozycji, ale odrzucił wszystkie. Teraz zdecydował się jednak na Legię. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Auror: Kramer 2.0 , często kontuzjowany, zerwane więzadła w kolanie, szklane kości, ten bandaż na nadgarstku ma od wa... nie ważne. Inni chcieli go badać przed podpisaniem kontraktu, a Legia nie. Dlatego wybrał Warszawę. 🙂 odpowiedz

Setter - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Auror:

widocznie czekał na projekt pana Darka odpowiedz

SdK - 3 godziny temu, *.waw.pl Wziąć ZLATANOVICIA z izraelskiej Netanya, znów 2 bramki w ostatniej kolejce !!!!! odpowiedz

L56 - 3 godziny temu, *.plus.pl Feio go nie weźmie.Za wysoki! odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl Trochę jak Pekhart za najlepszych lat , trochę jak Kramer zdrowy...to niby ta jakość na którą warto zaczekać? odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.02.net Kupę mioduskiemu na klatę mogę postawić.

Macie jak na dłoni jak on traktuje was i ten klub.... Żenada! To śmierdzi taka amatorszczyznā ale nie jest nią!!! Wszystko zaplanowane ...

Wy się przygotujcie najwięcej! Bo co sezon to gorzej! Ciekawe co za rok hahaha będzie hahaha. Zaczyna się sprawdzać wszystko.....

Drużyna po taniości że aż marność nad marnościami.....

Osiągamy poziom dna z roku na rok coraz niżej....

Wszystko zaplanowane !!!! odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Jak ktoś wcześniej napisał..ciekawe gdzie jest haczyk? Niezła liga, napastnik strzelający gole i w sumie śmieszna cena. Oby to nie był drugi Burch. odpowiedz

xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Legiak83: haczyk tkwi w tym że jest szklany... A skoro kulawy to transfer do skutku dojdzie ;-) odpowiedz

Ttt - 3 godziny temu, *.torun.pl Haczyk? Typ miał zerwane więzadła krzyżowe odpowiedz

onomatopeja22 - 3 godziny temu, *.interkam.pl no to transfer room zadzialał😂słaby podatny na kontuzje wielkolud pod 2m ze slaba koordynacja ale w 450 tys euro sie miesci hahahah odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Nie znam typa. Na kompilacji gra jak Pekhart, bardzo podobny zawodnik. Czyli nie pasuje do koncepcji. Chyba, że z tym napastnikiem Legia zmieni sposób gry. odpowiedz

ops2 - 3 godziny temu, *.centertel.pl ma Lewą nogę i dobrze się porusza. Na dziś starczy..... odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Wolałbym Mulahusejnovicia bardziej niż tego Norwega,i zapewne tańszy... odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra kkntuzjogennego norwega który nigdy nie grał poza krajem dodatkowo w Trondheim wszystkie piłki na niego...bo tańszy gdzie fo wyjścia był Pan piłkarz Pitas ograny dilnhbstrzal z obu nóg drybling...a tak.znowu będziemy grali lagece pole karne na norwega... Marnie marnie szkoda ze nie wyjęliśmy cypryjczyka...jak zwykle dziadowanie... odpowiedz

Spasiony - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Syn księdza:

kontuzjogenny jest sport w tym wypadku piłka nożna

a zawodnik z kolei - podatny na kontuzje odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.autocom.pl Pytanie czemu tak późno? Indolencja strzelecka z Koroną dala kopa do szukania. Na razie to tylko plotka jak to w Legii. Poczekajmy zobaczymy. odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl To już nie jest śmieszne. Co kolejny, to wiekszy ogór. Facet ma 28 lat. Dopiero od trzech w ekstraklasie, w średnim Rosenborgu. I nigdy nie był podstawowym zawodnikiem. Na serio myślimy, że się nagle okaże, że to kot? odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Poczekajmy - nie takie transfery nie wychodziły 😂 odpowiedz

kolega kolegi - 4 godziny temu, *.plus.pl No i fajnie, chłop wypoczęty, po wakacjach, nie zdążył nawet się spocić na żadnym obozie przygotowawczym, bo te kluby norweskie rozpoczynają dopiero w marcu, czyli gdzieś tak pod koniec maja wejdzie na pełne obroty, a od czerwca znowu wakacje! odpowiedz

Maestro - 1 godzinę temu, *.plus.pl @kolega kolegi: z tym że zanim się rozkręci, to może złapać kontuzję. To jego znak firmowy.

Oddaliśmy Kramera, a bierzemy ponoć tego typa. Ktoś to rozumie? odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny ogórek. Jakby miał potencjał to kosztowałby parę baniek ojro. odpowiedz

Rataj - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ciekawy napadzior. Statystyki niezłe. 34 bramki w 60 meczach to dobry wynik i to w nienajgorszej lidze. Oby się udało odpowiedz

Ciekae czy jest przepis zabraniajacy grac w dryzynie meskiej kobietomm - 4 godziny temu, *.orange.pl mysle ze niejedna by byla lepsza od Guala i tansza odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl jak już po ptokach to teraz transfery odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.97.35 @Jano: po żadnych ptokach, tylko skończyło się okienko w poważnych ligach i ... tkm odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.orange.pl To rozsądny transfer, pod warunkiem, że niedługo dogramy, na spokojnie jeszcze jednego napastnika.

Warto poczekać w tym temacie na nowego Dyrektora Sportowego, niech się wykaże.

Tylko go wybierzcie w końcu... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl 2 tygodnie temu chcieli go w Poznaniu odpowiedz

Ziggy - 4 godziny temu, *.chello.pl oddać Majchrzaka a wziąć jakiegoś norweskiego drewniaka

ty tylko w Legii mają taki rozum ma odpowiedz

Gom - 4 godziny temu, *.plus.pl @Ziggy: jeszcze wczoraj o nim nie słyszałeś. Ale dziś już wszystko wiesz i wydałeś werdykt ekspercie odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ziggy: hahahahaha. Przeciez to Majchrzak jest polskim drewnem. TEN norweg strzelil 50 goli w lidze norweskiej, a Majchrzak ile? W Puszczy nawet się do 1 skladu nie przebił. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl @Gom: a to nie wiesz jak to dziala? O Majchrzaku tez nic nie wie, bo ten jest za slaby zeby grac. Jak odchodzi to nagle jest najlepszy. To samo bylo z Wlodarczykiem. odpowiedz

Muszkin - 3 godziny temu, *.chello.pl @L:

jak byłby dobry to już by grał w Anglii - kolejny Alfarela, Nsame do kompletu odpowiedz

sl - 3 godziny temu, *.orange.pl @Ziggy: Teraz wszyscy będą pisać o Majchrzaku. Gość miał tyle czasu na treningach żeby coś pokazać a na razie to on się nie nadawał do Puszczy odpowiedz

tommy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @L: Majchrzak w lidze norweskiej nie grał odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl Jaki jest haczyk? odpowiedz

Ciocia klocia - 4 godziny temu, *.orange.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:

to słaby napastnik - masa bramek strzelonych z karnych odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ciocia klocia: chlop w calej karierze strzelil tylko 10 goli z karnych, na 50 wszystkich goli. Faktycznie slaby, tylko z karnych strzela xdddddddddddddddd odpowiedz

Nieznany - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ciocia klocia: to dobrze

Gdyby w niedzielę ktoś strzelił karnego…. odpowiedz

Sandman - 4 godziny temu, *.188.110 @Ciocia klocia: No i dobrze, przynajmniej strzela, a nie obija słupki. W niedzielę byłby jak znalazł. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Ciocia klocia: widać , że drewniany jak Gepetto🤣Taki Pekhart 2,0 do archaicznej gry na aferę.🙈 Coraz lepsze te kandydatury. odpowiedz

Nostradamus - 3 godziny temu, *.tvksmp.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: niestety często łapie kontuzje. Czyli idealny zawodnik na fizyczną ligę, taka jak polska ekstraklasa. odpowiedz

