Lux - 2 godziny temu, *.virginm.net Od kilku miesięcy było wiadomo, że potrzebujemy napastnika. Od kilku miesięcy było wiadomo, że z perspektywy walki o najwyższe cele w drugiej części sezonu jest to najpilniejszy ze wszystkich naszych problemów. Co zrobiono w tym czasie aby go rozwiązać?



Termin zgłaszania zawodników do Ligi Konferencji upływa 6 lutego a klub ani nie potrafił ogarnąć żadnego zawodnika na obóz w Hiszpanii ani (wygląda na to) nie będzie potrafił tego zrobić przed upływem 6 lutego.



Skala amatorszczyzny w tym zakresie jest porażająca.



To już zamiast wypożyczać hurtowo wszystkich dostępnych napastników trzeba było zostawić przynajmniej Alfarelę jako tego najlepiej rokującego - postawić zdecydowanie na chłopa w okresie przygotowawczym i dać mu prawdziwą szansę od pierwszej minuty w przynajmniej kilku spotkaniach pod rząd.



Z nim przynajmniej byłaby jakaś nadzieja, że facet przy odpowiednim wsparciu w końcu odpali, a tak sami wyczyściliśmy się z wszystkich dostępnych opcji i teraz stoimy na piłkarskim rynku jak ten przysłowiowy dziad pod kościołem licząc, że może uda się kogoś na ostatnią chwilę zakontraktować - kogoś kto i tak nawet nie przyda się w LKE (termin zgłoszeń) a w Ekstraklasie będzie potrzebował zapewne ze 2-3 miesięcy żeby jako tako się wkomponować w zespół.



Tragedia, a raczej tragikomedia w wykonaniu osób za to wszystko odpowiedzialnych... odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl 👏👏👏 serio będzie lepszy zobaczycie 😂🤣 odpowiedz

Sadyfans - 2 godziny temu, *.autocom.pl Słuchajcie co tu się dzieje...ja nie pamiętam takiego kabaretu od 30 lat odkąd chodzę na Legie a mam 42 lata. Zaczęło się jakieś ośmieszanie naszego klubu z każdej strony przez te historie z napastnikami. To już jest nie do zniesienia dla wszystkich kibiców którzy mają (L) w sercu. Do czego to zmierza? Czy jako najbardziej utytułowany klub w Polsce naprawdę musimy się tak ośmieszać? To jest aż nie możliwe do ogarnięcia że takie sytuacje tu występują a tak się chwalimy sukcesami na każdym innym polu. Za chwilę zacznie się panika jeszcze większa jak stracimy kolejne punkty w lidze lub odpadając w PP z Jagą i jeszcze może w 1/8 LC też z nimi nie daj Boże...Czy my musimy od kilka lat tak cierpieć i się ciągle nad tym zastanawiać? I później się wszyscy budzą jak już jest pozamiatane. Nie będę tego więcej rozwijał bo nie starczy miejsca...pozdro odpowiedz

CichyLegionista - 2 godziny temu, *.com.pl To już zakrawa o amatorkę… Dwa dni do zgłaszania składu na ligę konferencji, a my mamy jeszcze węższą kadrę, niż na wiosnę. Zostaliśmy z jednym Gualem w ataku, bez wartościowych zmienników na skrzydłach i w sumie bez jednego solidnego bramkarza. Brawo Panowie na górze, bawcie się dalej. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl Kurde Jacek weź popros może Mięciel by wznowił karierę albo Jurek Podbrozny.... uzyj swoich rozległych menagerskich kontaktów.. Jacek wieżę w ciebie... Bosz bo te podłe hejtery bedą się na tobie wyzywać... a ty przecie tak dobrze pracujesz na chwałę Legii....... DRAMAT DNO DEGRENGOLADA jak można było oddac cypryjczyka na rzecz Bułgarów.... odpowiedz

Slu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No k..a kabaret. Miodulski wez juz skoncz wstydu oszczedz. Chinyamy zapytajcie moze on sie zgodzi na kontraktu i wroci odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.proneteus.pl 🤣🤣🤣🤣 Kabaret !! odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Good Bless You Ole!!! odpowiedz

Nass - 2 godziny temu, *.chello.pl I dobrze, może będzie hajs na jakiegoś porządnego bramkarza, wygrywanie meczów zaczyna się od nietracenia absurdalnych bramek w stylu Kobylaka. odpowiedz

Echhhh - 2 godziny temu, *.autocom.pl Ależ jestem zaskoczony. odpowiedz

Slon1986(L) - 2 godziny temu, *.. 🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

MJ23 - 3 godziny temu, *.inetia.pl Czyli Dżordan zostaje? odpowiedz

geo - 3 godziny temu, *.amazonaws.com very good odpowiedz

Xddd - 3 godziny temu, *.play-internet.pl 😂 odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.. K…a już mi się nie chce tego czytać. Kabaret. odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Może jednak Jarek Niezgoda, albo ten Augustyniak z Ząbkowi.

Ktokolwiek, tylko już się nie kompromitujcie... odpowiedz

skreem - 2 godziny temu, *.chello.pl @Auror: Augustyniak z Ząbkovii to 35-letni obrońca. Mówiłeś coś o kompromitowaniu się? odpowiedz

