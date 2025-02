Media: Yusuf Demir w kręgu zainteresowań Legii

21-letni napastnik Yusuf Demir znalazł się w kręgu zainteresowań Legii Warszawa - poinformował turecki korespondent hiszpańskiego dziennika AS, Mustafa Özgür Sancar. Demir jest obecnie zawodnikiem Galatasaray, dokąd w czerwcu wrócił z wypożyczenia do FC Basel. Jesienią w Galatasaray wystąpił w 9 spotkaniach. Turecki klub rozważa wypożyczenie zawodnika i sprowadzenie w jego miejsce lepszego piłkarza. Ma na to tylko kilka dni, bo okienko transferowe w Turcji zamyka się 11 lutego.

Mateusz z Gór - 11 minut temu, *.orange.pl Pamiętam go z Barcelony. Dostawał liczne szanse w pierwszym zespole, jednak dość szybko z niego zrezygnowano - wtedy piłkarsko bardzo pasował, ale miał braki fizyczne, a także problemy z decyzyjnością. Potem nie śledziłem jego kariery. Na pewno jest to piłkarz w stylu schodzącego skrzydłowego z bardzo dobrym dryblingiem do lewej nogi. Ale nasza liga, podobnie jak hiszpańska, jest mocno fizyczna. Jeżeli nabrał sił przez ostatnie lata to technicznie na pewno byłaby to bardzo ciekawa opcja do pierwszego składu. Przynajmniej do wieczora, kiedy przeczytamy "Demir nie dla Legii..." odpowiedz

ws - 31 minut temu, *.autocom.pl Chyba lepszy on niż Trusa. Jeśli się sprawdzi to można negocjować wykup lub dalsze wypożyczenie. Moim zdaniem transfer Wahana to pomyłka. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Aha...🤔 odpowiedz

Radek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pewnie kolejna taka wrzutka żeby pokazać, że coś robią . odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl To już jest coraz większa desperacja i coraz bardziej absurdalne króliki z kapelusza. odpowiedz

XXX - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy leci z nami pilot !!!!!!!!!!!!



Jeżeli wypożyczenie to tylko z opcją wykupu nie ma inaczej sensu.

No ale widać że na pokładzie pożar.

Powiadam wam Legia przespała kolejne okienko.



Napastnik który jest we formie i zdobywa bramki zawsze będzie w cenie.

to nie jest pozycja obrońcy czy pomocnika. Tu się płaci za wykończenie akcji zespołu, który wygrywa dzięki temu mecz.

Widocznie te Durnie tego nie rozumieja.👎👏

Jak was nie stać to macie wolnych zawodników z kartą w ręku.

💥🚀🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Tony Adams - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Te newsy sa juz 💩💩💩 warte. Zaraz bedzie XXX nie dla Legii.

Zwykly 💩niany klickbait. odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Demir nie dla Legii😤 odpowiedz

cleo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A jutro:

Yusuf Demir nie dla Legii! odpowiedz

Korda - 17 minut temu, *.centertel.pl @cleo: jeszcze dziś wieczorem odpowiedz

Przestało być to śmieszne - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie piszcie już o zainteresowaniach Legii kimkolwiek bo to już przestało być już nawet śmieszne . Napiszcie jak już faktycznie ktoś podpisze kontrakt bo tak to tylko parodia z tego wychodzi odpowiedz

Praga - 1 godzinę temu, *.64.140 @Przestało być to śmieszne: dokladnie, rano sie zdazylem w pracy pochwalic, ze dzis podpisujemy norwega, a za chwile musialem odwolywac swoje slowa.

Cyrk🤡 odpowiedz

Jasnowidz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panowie .... Demir nie dla Legii 😀 odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.54.227 Józef Ogor nie dla Legii - cyrku ciąg dalszy, nie ma nawet po co czytać, za godzinę napiszą, że już nieaktualne odpowiedz

K(L)ubowicz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gdzie oni szukają tych wzmocnień? Na Tinderze? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dramat zaraz każdego kto będzie chciał wezmą... poziom scoutingu i Jacka Z jest żenujący....I przy kim on będzie się uczył przy gualu....oddali Majchrzaka i za niego ten zadki kebab żal...za 3 lata bez urazy odmajdzie die gdzieś w skrze Bełchatów..Był gotowy napastnik z Cypru to szkoda było 500 tys euro to go Bułgarzy wzieli wstyd... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zabawa trwa w najlepsze. Jutro nie dla Legii.

Ogólnie to mało grał, nic nie strzelał więc dla nas idealny. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Szamotanina trwa.

Nowy dyrektor sportowy będzie miał u nas od groma roboty, żeby tę całą prowizorkę wyprowadzić na właściwe tory. odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Egon: jaki dyrektor przecież to będzie figurant i decyzję i tak zielinski z Mozyrka będą decydować. A Jacek ma problem.bo nowy FM.nie wyszedł.... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.70.100 Przespane okienko transferowe i teraz szukanie na chybił/trafił kogokolwiek, kto potrafi piłkę prosto kopnąć....Dokąd to zmierza...? odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.165.25 @lucho_83:

nie okienko tylko cała jesień. Ta banda nieudaczników powimna napastnika znaleźć jesienią. W okienku tylko sformalizować transfer. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Boże Drogi toż to już dramatyczna łapanka a nie skauting. Co nasi ludzie od transferów robili przez ostatnie miesiące? Gdzie ten legendarny notes JZ pełen nazwisk na każdą pozycję? No i jak anonse z Tindera tzn Transfer Room?? odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.orange.pl To jest skrzydłowy, nie napastnik.

Ale skoro sprawy zmierzają w stronę desperacji, to może rozważyć kandydaturę Artura Jędrzejczyka.

W każdym wieku można nauczyć się czegoś nowego,. odpowiedz

Tony Adams - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Auror: Juz dawno temu o tym pisalem Jedza na szpice i bedzie idealny defensywny napastnik. To w Legii przeciez modne. Od czasow Kulavonovica. odpowiedz

wtf - 49 minut temu, *.aster.pl @Tony Adams: Trend na defensywnych napastników w Legii rozpoczął Marek Saganowski. odpowiedz

A - 42 minuty temu, *.orange.pl @Tony Adams: 💪👏👍🤝🍻🥳 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Kolejny pikujący w dół kogucik.Jedyny plus że młody.No i prawoskrzydłowy z epizodem w ataku,bez goli,i prawie nie gra.Super kandydat.Brać Dymitris Rallis z Heerenveen! odpowiedz

