Oficjalnie: Majchrzak wypożyczony do Arki

PiotrŻo(L)iborz - 13 minut temu, *.cdn77.com Po co nam Majchszak, mamy... 💩 odpowiedz

ws - 13 minut temu, *.autocom.pl Żadna strata. Kilka wypożyczeń zweryfikowało jego. Lepszy od niego jest Gieroba. odpowiedz

XXX - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Super jeszcze Gual i Pekhart igramy bez napastnika. Co za barany pracuja w tel Legii.

Jak ja bym był tak niekompetentny w mojej pracy to bym został zwolniony w trybie natychmiastowym.🔴⚪️🟢 odpowiedz

Ma(L)gos - 1 godzinę temu, *.com.pl Wysyłamy na wypożyczenie młodego napastnika zamiast dać mu grać, A po boisku biega paralityk Gual 😡 Czy ktoś w tym klubie myśli perspektywicznie? Śmiem wątpić🤔 odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeszcze tylko Gual do Backi Topola czy innego Śląska i może złożymy ofertę Stanko Svitlicy👆 odpowiedz

Oro - 1 godzinę temu, *.orange.pl To tak na serio???... To nie mamy napastnika i w takim momencie wypożyczamy jednego z 3 dostępnych xD Nieno to jest kabaret, albo sabotaż. Słuchajcie jasnowidza FEIO WYLECI Z LEGII PO TYM JAK STRZELI W RYJ LOCZKA I TO ZA NIEDŁUGO. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.datapacket.com He he,na wiosnę bez napastnika, no chyba, że już ktoś podpisał i jutro się dowiemy 🤣 odpowiedz

Ja bym jeszcze Guala wypozyczyl... - 2 godziny temu, *.orange.pl ...i niech w ataku gra Goncalves...albo np. ...Tobiasz...🤬 odpowiedz

Jacku przestań - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Świetny ruch, kiedy my potrzebujemy napastników, wysyłamy młodego napastnika na wypożyczenie. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jacku przestań: młodego napastnika na poziomie 1 ligi wysyłamy do 1 ligi. Dobry ruch, szkoda że zastępców brak. odpowiedz

