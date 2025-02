Kovacević nowym bramkarzem?

Legia chce jak najszybciej sfinalizować transakcję, by Bośniak mógł zostać zarejestrowany do Ligi Konferencji.. Kovacević trafił do Sportingu latem ubiegłego roku z Rakowa Częstochowa za ok. 5 mln euro. W trakcie sezonu stracił miejsce między słupkami na rzecz Franco Israela - wystąpił tylko w 10 meczach.

Mateusz z Gór - 7 minut temu, *.orange.pl Jeżeli Sporting wypożyczy nam kolejnego gracza to już na pewno bez sensownej opcji wykupu jak w przypadku Vinagre. Przecież Legia dopiero co odrzuciła ofertę skrócenia jego wypożyczenia, więc nie widzę opcji kolejnego ruchu do Legii na super warunkach. odpowiedz

Alan - 9 minut temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobra decyzja jesli i ten bramkarz zacznie grac piach to odpowiedz jest tylko jedna i winny zaistnialej sytuacji jest tylko jeden ...... odpowiedz

geds - 9 minut temu, *.165.25 tak kończy się legenda magicznej akademii dla bramkarzy odpowiedz

ws - 22 minuty temu, *.autocom.pl Oby się udało. Chociaż na jedną rundę żeby Tobiasz poszedł na wypożyczenie i grał regularnie. To jest dobry bramkarz . Młodzi mają zawsze okres kryzysu i zmiana otoczenia dobrze im robi. Potrzebny spokój a presja w Legii i chyba trochę Feio mu nie pomagają. Dobry wpływ miał na niego Boruc i Vuko. odpowiedz

Antyberg - 23 minuty temu, *.centertel.pl Może jednak nie na bramkę, a do ataku? odpowiedz

Ja1916 - 23 minuty temu, *.. Wzmocnienie mega, ale pewnie się jam zwykle nie dogadają. On Rakowowi mecze wygrywał. Z Kopenhagą puścił szmatkę i to był jego jedyny błąd jaki pamiętam, pròcz tego kozak. odpowiedz

Hhh - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Ten klub to mem. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 43 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Jeśli trafi do Legii to trzymać Malarza z daleka. odpowiedz

Znawca - 47 minut temu, *.interkam.pl Pamiętam jak babola puścił z Kopenhagą zdaje się.Dla mnie bez błysku jest.Poprawny i tyle.w Rakowie mi się nie podobała jego gra.Nie jestem za tym transferem.Kolejnh znany z eklapy.Sporting go szybko wyjaśnił. odpowiedz

Radek - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @Znawca: Ja też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego zawodnika ale

i tak jest 10 razy lepszy od naszych bramkarzy. Po co tam ma siedzieć na ławie skoro u nas będzie grać. odpowiedz

Korda - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Znawca: Raków zrobił na nim biznes życia . Za bramkarza dostali bardzo dobry hajs . Pomimo że nie poradził sobie w Portugalii to jak widzę co wyprawiają te mini-Malarze w bramce Legii to chce go w Legii odpowiedz

Okęciak - 48 minut temu, *.. to byłoby coś, w końcu znowu gralibyśmy z bramkarzem... odpowiedz

(L)Łomża(L) - 48 minut temu, *.net.pl Na ch.olerę on w Legii? Niech Tobiasz lub Kobylak się ogrywają i zdobywają doświadczenie! Nam jest teraz potrzebny skuteczny napastnik i doświadczony obrońca, a nie bramkarz. odpowiedz

Auror - 35 minut temu, *.orange.pl @(L)Łomża(L): Dokładnie- wypożyczyć i niech się ogrywają... odpowiedz

lol - 7 minut temu, *.com.pl @(L)Łomża(L): tak już obaj zdobywają doświadczenie robiąc co chwila babole😐 odpowiedz

Znawca - 49 minut temu, *.interkam.pl Dla mnie przeciętny bramkarz! Do Milosevicia się nie umywa. odpowiedz

Auror - 57 minut temu, *.orange.pl To akurat jest możliwe, 2 transfer dzięki Feio. odpowiedz

Lfan - 57 minut temu, *.. Kilka godzin później...

KOVACEVIC nie dla Legii ;)🤣 odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Aha... 😤 odpowiedz

Brawo - 1 godzinę temu, *.netdrive.pl To byłby naprawdę dobry ruch. Bramkarz to połowa zespołu, od czasu 40letniego Borubara obrońcy ciągle obsrani przy Misztach, Tobiaszach czy innych kobyłkach. odpowiedz

KG - 1 godzinę temu, *.netia.pl dokładnie jak ta cała banda napastników.

Może oni go na napad biorą odpowiedz

(L)eming - 1 godzinę temu, *.gov.pl Zasadnicze pytanie brzmi- chórzysta czy nie?🤔 odpowiedz

Hmm - 52 minuty temu, *.chello.pl @(L)eming: bez znaczenia, pracownik dostaje wynagrodzenie i jest w klubie jak każdy inny piłkarz tylko dla pieniedzy ma przyjść i pracować… odpowiedz

Historyk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jutro ?

Jeszcze za 4 godz odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.63.156 to byłby prawdziwy kozak odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Oddać Malarza w ramach rozliczenia, niech w Portugalii uczy nowatorsko, że "nogami się nie broni". odpowiedz

Radek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To byłoby duże wzmocnienie ale pewnie znowu z tego nic nie będzie. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de Nie podniecajcie się.

Jutro będzie: Kovacevic nie dla Legii. odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.176.164 @Jurek: jutro jeszcze dzisiaj będzie update odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 minuty temu, *.orange.pl @AA: Update będzie taki, że chodziło o Darko Kovacevicia do ataku, ale ostatecznie on też nie dla Legii. odpowiedz

