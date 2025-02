Kovacević zostanie nowym bramkarzem

Legia chce jak najszybciej sfinalizować transakcję, by Bośniak mógł zostać zarejestrowany do Ligi Konferencji. Kovacević trafił do Sportingu latem ubiegłego roku z Rakowa Częstochowa za ok. 5 mln euro. W trakcie sezonu stracił miejsce między słupkami na rzecz Franco Israela - wystąpił tylko w 10 meczach. Aktualizacja 16:24 Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl poinformował, że kluby osiągnęły porozumienie i zawodnik już jutro stawi się w Warszawie.

Maciek - 28 minut temu, *.plus.pl Desperaci odpowiedz

PLBBOY - 35 minut temu, *.. Witamy przystojniaku w Największym klubie w Polsce witamy przystojniaku w legii. odpowiedz

wawiak - 40 minut temu, *.chello.pl Ten transfer to kompromitacja ludzi odpowiedzialnych w L. Pozbyto się najlepszych z młodej czwórki czyli Kochalskiego i Kikolskiego a zostawiono dwóch gorszych. I przez tyle czasu obaj zawalili mnóstwo bramek i przez to straciliśmy masę punktów, dopiero teraz ktoś poszedł po rozum do głowy ale szanowni decydenci za późno!! Za późno. I nic to nie da jeżeli ich trenerem nadal będzie malarz. Słaby bramkarz i beznadziejny trener. odpowiedz

13 - 45 minut temu, *.128.35 Trzymam kciuki za NAPADZIORA. Zostały 3 dni. odpowiedz

13 - 51 minut temu, *.128.35 To był dobry Kot! odpowiedz

FC Południe - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Szkoda mi Kacpra. W przeciwienstwie do Kobylaka jednak coś nam tam wybronił. Wszystko przez Fejo. Gość stawia na Kobylaka, który tyle już punktów oddał rywalom, że jest chyba rekordzistą. A Fejo mowi ze on wygrywa rywalizacje w bramce. Albo ktos jest slepy albo glupi odpowiedz

Alan - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @FC Południe:

Tobiasz zachowuje się jakby uderzyła mu sodówka do glowy...sory ale lepiej być sobą niz marna podróbka w tym wypadku Artura Boruca odpowiedz

Elf - 30 minut temu, *.. @FC Południe: Tak wybronil, zrobil w Bialymstoku dokladnie to samo co Kobylak w meczu z Korona. Tobiasz swietnie tez pobronil w meczu z Molde...jeden i drugi sa slabi i siebie warci. odpowiedz

Darleg85 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kiedy będzie w końcu napastnik. Jaja sobie robią odpowiedz

Aqq - 1 godzinę temu, *.media.pl Szczerze? Wolałbym żeby kupili Komara z Puszczy. Mlody jak Kobylak czy Tobiasz ale puszcza mało goli- max 2 na mecz podczas gdy naszemu zdarzyło się puścić 5… Do Kovacevicia po meczu Rakowa z Kopenhagą jakoś nie mam przekonania odpowiedz

Egon - 44 minuty temu, *.waw.pl @Aqq:

Komar, to wielka niewiadoma, a nam był potrzebny bramkarz na dzisiaj.

Wiadomo, że z Kovacevicem może być różnie, ale jednak pewną markę sobie już w Polsce wyrobił.

Jeżeli wróci do formy i rytmu meczowego, to może bronić, jak w Rakowie. odpowiedz

Po(L)di - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Aktualizacja 16:25 nie dla Legii. odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl To już Lobiasz nie jest wart 10 mln ojro?

Taki niby wybitny talent.... odpowiedz

Pawcio - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ze Zlatanem w bramce jestem spokojny o dublet w tym sezonie i co najmniej półfinał Ligi Konferencji 🔥💥🥇 odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.. Przy bramce z koroną to Augustyniak zawalił, znawcy piłki nożnej, aż żal czytać waszych wypocin.. odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Dedi: chyba różne mecze widzieliśmy odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Dedi: Widać że nie grałeś nigdy w piłkę nożną melepeto. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.. @Ibor: jak ktoś Ci wychodzi po piłkę to znaczy że liczy że do niego zagrasz, po prostu nie spodziewał się że ma trola na plecach odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Dedi: dostał piłkę na konia odpowiedz

olo - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl @Dedi: Zmień dilera odpowiedz

13 - 48 minut temu, *.128.35 @Dedi: akurat ja byłem bramkarzem. I pie🥳sz. Kobylak miał obowiązek zrobić WYJAZD. Są dwie i TYLKO DWIE sytuacje podania do bramkarza. Bezpieczne i NIEBEZPIECZNE. Bezpieczne nie ma co komentować, klepiemy. Niebezpieczne WYJAZD. To błąd bramkarza z podstawówki. Popełniają go bramkarze bez JAJ. Życzę Kobylakowi szczęścia, albo błąd jest jego w 80%.🤝 odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.100.165 Teraz jeszcze tylko Fabiański od przyszłego sezonu i mamy względny spokoj z tyłu na poltora roku. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.38 @Paczkomat: albo Wojtek. lubi grać nogami😁 odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zaraz jak Malarz go zacznie trenowac to go zepsuje😁😂 odpowiedz

ops2 - 51 minut temu, *.99.178 @artic: jak można trenować kogoś lepszego od siebie ( ......to istotna uwaga dla Arka żeby nie popsuł :) odpowiedz

Olek Kibolek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dobry jest ten Serb tylko ma jedną wadę: za dużo się kiwa. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Nareszcie Bramkarz! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.intelly.pl Od zawsze słyneliśmy z dobrej szkoły bramkarskiej.Co się dzieje z Naszą Legią???Do k....nędzy!!! odpowiedz

Stary - 1 godzinę temu, *.174.87 @L: niby dobra szkoła bramkarska ale tych nabytych bramkarzy (dobrych) było więcej: Stanew, mucha, Kuciak, Malarz Fabiański i Boruc też nie byli już juniorami jak przyszli. Z całym szacunkiem dla Pana Krzysztofa ale on kształtuje już tych najlepszych. I w tym przypadku może być też strzał w 10 bo potencjał to ten chłopak miał zawsze a teraz trafi w ręce Fachowca i będzie pożytek na lata (oby). odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: Święte słowa . Przecież teraz to normalnie jakaś tragikomedia na tej pozycji... odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.. czy mozna to jakos ogarnac szukaja napadziora biora goscia do bramki 🚀 odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeśli przyjdzie to cudowna wiadomość. Teraz, napastnik potrzebny od zaraz a nawet dwóch. Pozdrawiam wszystkich Legionistki i Legionistów. odpowiedz

Lux - 2 godziny temu, *.virginm.net No i takie transfery to ja rozumiem. Facet w Rakowie był najlepszym bramkarzem Ekstraklasy, oby tylko udało się zawrzeć opcję wykupu w tym wypożyczeniu - będącą w naszym zasięgu - bo co do tego, że Kovacevic wróci szybko do swojej topowej dyspozycji nie mam żadnych wątpliwości.



Gdyby jeszcze udało się tak z napastnikiem, kimś pokroju Ljuboi kto z marszu zrobi różnicę w wyjściowym składzie a nie będzie się aklimatyzował miesiącami. Późno to wszystko. ale i tak wlałoby trochę nadziei w serca, że chociaż o 1/4 LKE i PP można będzie skutecznie powalczyć bo o MP trudno myśleć przy obecnej stracie punktowej i dyspozycji drużyn będących przed nami. odpowiedz

Gimbi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl WOW, świetna wiadomość. Absolutne wzmocnienie kluczowej pozycji, gdzie niedomagania od kilku lat największe. odpowiedz

andre as - 2 godziny temu, *.net.pl podstawowe pytanie czy może być zgłoszony do europejskich pucharów? Czy tylko bierzemy go na krajowe podwórko? odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl @andre as: tempo , tempo i jeszcze zdążą zgłosić na europejskie puchary odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kobylak i Tobiasz to dobrzy bramkarze.

Napastnika potrzeba i rozgrywającego. odpowiedz

hen ryk - 2 godziny temu, *.net.pl I gdzie ta szkoła bramkarska Legii? Wzięli Malarza i wszystko rypło. odpowiedz

AM - 2 godziny temu, *.64.114 W Rakowie dostaną... s...ki Znakomicie odpowiedz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @AM: Niby czemu. Zarobili na nim bardzo dobre pieniądze, na jego miejsce mają teraz nie gorszego bramkarza. Za to my mamy teraz wieczny problem z bramkarzami odkąd trenuje ich pozer Malarz. Wszyscy zrobili krok w tył. Kovacevic to też tylko wypożyczenie i co dalej? odpowiedz

Ave - 2 godziny temu, *.aster.pl @AM: nie tędy droga młodzieńczy. odpowiedz

ops2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Najlepszy bramkarz ligi . Zwycięstwo buduje się od obrony ale bez „kalek” w ofensywie . Bierzcie tego Kalmana i możemy cudem myśleć o misztrzostwie , a jak nie to tylko o miszmasz ( odpowiedz

PanTrener - 2 godziny temu, *.centertel.pl zamiast kase na napastnika to biora bramkarza,

bramkarzy legia ma dobrych tylko potrzeba im treningu, formy i stabilnosci, obu idzie ladnie sprzdac za 2-3mln po 1 sezonie odpowiedz

Sober - 3 godziny temu, *.orange.pl Kovacević to przy Tobiaszu czy Kobylaku PAN Bramkarz.

Jeżeli do nas przyjdzie to będzie to duże wzmocnienie. odpowiedz

Gość niedzielny - 3 godziny temu, *.centertel.pl Potrzebujemy napastnika bierzemy bramkarza 😂😂😂wcześniej nikt tym nie wiedział?Jaja jak berety za pół roku może napastnik będzie nie wspominając o obrońcy skrzydłowym czy dobrym pomocniku.Klub jak nasze państwo z kartonu i papieru Szkoda słów ☹️ odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.144.21 @Gość niedzielny:



Potrzebowaliśmy trzech graczy: bramkarza, napastnika i rozgrywającego.



Rozgrywającego nie dostaliśmy i pewnie nie dostaniemy, bo o takich graczy najtrudniej. Przyszedł za to pomocnik.



W zeszłym roku wiosną chyba nikt nie miał wątpliwości że brak bramkarza to większy problem niż brak napastnika. Na jesienie mieliśmy mniej głupich wpadek to temat bramkarza trochę przycichł. Osobiście nawet przestałem liczyć na transfer więc jestem pozytywnie zaskoczony.



Brak napastnika to kompromitacja naszego skautingu. On powinien być kupiony w grudniu by przepracować z drużyną cały zimowy okres przygotowawczy. Jego brak pokazuje to jak nisko nasza liga upadła. Nie jesteśmy atrakcyjnym kierunkiem raczej opcją zapasową. Gracze którzy coś potrafią nie chcą sobie zamykać drzwi i do Polski trafiają zwykle późnym latem gdy nie znajdą miejsca w lepszych klubach. Mimo tego liczę że jeszcze kogoś znajdziemy, jak nie definitywnie to przynajmniej na pół roku. odpowiedz

LTM - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Gość niedzielny:



Bramkarza też potrzebuje, zdejmij klapki, a załóż okulary. odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.orange.pl Kobylak do ataku odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wwa: Wysoki i drewniany,czyli spełnia kryteria! odpowiedz

mrn - 1 godzinę temu, *.axadirect.pl @Wwa: wiemy już że podania ma idealne odpowiedz

Oif - 3 godziny temu, *.orange.pl czy można kogoś oprócz "magicznych iciów" odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl niestety przestało się sprawdzać szkołenie bramkarzy Legii w innych klubach te szkolenie wypada zdecydowanie lepiej nawet takie podstawowe umiejętności jak gra na przedpolu , gra nogami a także chwytanie piłki co nawet przy słabych strzałach były wypluwane przez Legijnych bramkarzy to znaczy że szkolenie bramkarzy Legii zeszły na psy ,era Dowchania się skończyła czas na zmiany odpowiedz

Basior - 3 godziny temu, *.bellmts.net Jedyna senowna odpowiedzia na to co sie teraz wyprawia z poszukiwaniami zawodnikow ( a przy okazji robi sie z kibicow idiotow), powinny byc puste trybuny! Ale to jest moje zdanie. Pozrawiam. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl W końcu to byłoby coś... Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca 😎 odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.versanet.de Całą politykę transferową Legii można skwitować jednym zdaniem:

Co wy robicie? Wy naszą Legię hańbicie!! odpowiedz

Dolar - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nasz Ci On !? odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl W ostatniej chwili przed końcem okienka.

Opinie na temat transferu bedą zapewne różne, ale w porównaniu z tym, co mamy, z tym podawaniem piłki do przeciwnika i zabawami we własnym polu karnym, transfer solidnego bramkarza był, według mnie, tak samo ważny, jak w dalszym ciągu jest transfer napastnika.

Dobrze, że się udało. odpowiedz

Horhe - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dobry ruch. I Tobiasz (zwłaszcza on) i Kobylak dostali mnóstwo szans a efekt żaden.

Legia jest, a przynajmniej powinna być, naprawdę tylko dla kozaków. A oni są na kluby typu, bez urazy, Piast Gliwice. odpowiedz

ChaOs - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeśli Legia dopnie tego transferu z opcją pierwokupu, to będzie transfer TOP.

Nie rozumiem tylko braku szansy dla Dudzińskiego, ale Kovacević to nie jest ogórek ma ogólnie papiery na grę w najlepszych ligach. Pierwszy krok mu nie wyszedł, ale gra w lidze konferencji może mu przynieść kolejną szansę.





Oby więcej taki graczy!!

To był najlepszy bramkarz naszej ligi.

Obrońcę, skrzydłowego i napastnika również potrzebujemy.

Brakuje nam zawodnika dobrego na każdą pozycję , reszta ligi nam odjechała taka prawda



Pozdrawiam 👍 odpowiedz

Porządek - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @ChaOs: Jak nie rozumiesz braku szansy dla Dudzińskiego to prześledź jego występy w Legii II :) odpowiedz

Zen - 2 godziny temu, *.net.pl @ChaOs: po zeciez o żadnej opcji wykupu nie ma mowy odpowiedz

M 1987 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Matko jedyna... dajcie spokój. 😤 odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli Sporting wypożyczy nam kolejnego gracza to już na pewno bez sensownej opcji wykupu jak w przypadku Vinagre. Przecież Legia dopiero co odrzuciła ofertę skrócenia jego wypożyczenia, więc nie widzę opcji kolejnego ruchu do Legii na super warunkach. odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Niekoniecznie, może np. być zapis gwarantujący wykup za 2 melony, ale jeżeli Legia komuś sprzeda Vladana, spora część powędruje do Sportingu. odpowiedz

Lolek - 3 godziny temu, *.com.pl @Mateusz z Gór: niekoniecznie, podobno chcą się go pozbyć więc im też może zależeć aby go sprzedać... to jest biznes. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: a dlaczego nie? Widzą,że nie natrafili na frajerów co im zawodnika w formie zwróci, bo im się tak zamarzyło? Tymbardziej będą z szacunkiem podchodzić do nas.A Kovacevicia chcą totalnie wypchnąć.Probowali już zamian z dopłatą itd.Do Betisu chcieli go upchnąć, ale Hiszpanie nie byli zainteresowani. Kompletny ich niewypał transferowy.Dla Rakowa deal życia On jest wart max 1.5 mln E nie więcej. I na pewno nie do top 5 lig,chyba że zespołów z dołu tabeli.Przeciętny bramkarz,średnie wyprowadzenie piłki i gra w wysokim ustawieniu obrony. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Auror: Zobaczymy, podobno dogadane. Choć pewnie szczegółów dowiemy się dopiero na sam koniec wypożyczenia. odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobra decyzja jesli i ten bramkarz zacznie grac piach to odpowiedz jest tylko jedna i winny zaistnialej sytuacji jest tylko jeden ...... odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Alan:

Tureckie zęby Arka? odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Alan: ale Wy macie płaczącego o kadrę, Rafałka G. odpowiedz

geds - 4 godziny temu, *.165.25 tak kończy się legenda magicznej akademii dla bramkarzy odpowiedz

pio - 3 godziny temu, *.chello.pl @geds: żarło 20lat a teraz coś stanęło , dziwne bo zawsze to był.nasz pewny punkt odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @pio: Wcześniej, znacznie wcześniej niż 20 lat. Mówią coś nazwiska Kazimierski, Robakiewicz, stary Szczęsny czy Szamotulski? odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.autocom.pl Oby się udało. Chociaż na jedną rundę żeby Tobiasz poszedł na wypożyczenie i grał regularnie. To jest dobry bramkarz . Młodzi mają zawsze okres kryzysu i zmiana otoczenia dobrze im robi. Potrzebny spokój a presja w Legii i chyba trochę Feio mu nie pomagają. Dobry wpływ miał na niego Boruc i Vuko. odpowiedz

Antyberg - 4 godziny temu, *.centertel.pl Może jednak nie na bramkę, a do ataku? odpowiedz

Marcin77 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Antyberg:

😁 odpowiedz

Ja1916 - 4 godziny temu, *.. Wzmocnienie mega, ale pewnie się jam zwykle nie dogadają. On Rakowowi mecze wygrywał. Z Kopenhagą puścił szmatkę i to był jego jedyny błąd jaki pamiętam, pròcz tego kozak. odpowiedz

Hhh - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten klub to mem. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jeśli trafi do Legii to trzymać Malarza z daleka. odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @(L)eve(L)64: a co kolego masz do Malarza ?Bo mi się wydaje jakby był bramkarz takiego pokroju jak Arek Malarz to punktów mielibyśmy sporo więcej odpowiedz

Miczel - 3 godziny temu, *.chello.pl @Pawel: aż mi się przypomniały jego parady😁 czyli podkurczanie nóg w miejscu odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @Pawel: Post kolegi jest o tym że z Malarza taki trener jak z koziej d...y trąba. Czego się nie dotknie to psuje, wszyscy nasi bramkarze zrobili krok w tył pod jego skrzydłami. To że kiedyś miał swoje 5minut jak Legia była samograjem to inna historia. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Pamiętam jak babola puścił z Kopenhagą zdaje się.Dla mnie bez błysku jest.Poprawny i tyle.w Rakowie mi się nie podobała jego gra.Nie jestem za tym transferem.Kolejnh znany z eklapy.Sporting go szybko wyjaśnił. odpowiedz

Radek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Znawca: Ja też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego zawodnika ale

i tak jest 10 razy lepszy od naszych bramkarzy. Po co tam ma siedzieć na ławie skoro u nas będzie grać. odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Znawca: Raków zrobił na nim biznes życia . Za bramkarza dostali bardzo dobry hajs . Pomimo że nie poradził sobie w Portugalii to jak widzę co wyprawiają te mini-Malarze w bramce Legii to chce go w Legii odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Radek: @Korda,panowie zgadzam się z Wami,że jest pewniejszy w bramce i lepszy,ale dla mnie wciąż przeciętny. Od razu też chcę napisać,że nie jestem trollem który wszystko krytykuje bo już,z założenia. Nie kieruję się tym absolutnie! Kovacewicia za umiejętności oceniam na 4- w skali szkolnej.Biorąc pod uwagę koszt jego ściągnięcia na stale i utrzymanie jest to niekonieczne efektywne.Na pół roku wypożyczenie? Jak najbardziej tak! Jest lepszy od obecnych,da stabilizację,myślę żepomoże.Wolałbym jednak zdecydowanie Milosevicia. odpowiedz

Okęciak - 5 godzin temu, *.. to byłoby coś, w końcu znowu gralibyśmy z bramkarzem... odpowiedz

(L)Łomża(L) - 5 godzin temu, *.net.pl Na ch.olerę on w Legii? Niech Tobiasz lub Kobylak się ogrywają i zdobywają doświadczenie! Nam jest teraz potrzebny skuteczny napastnik i doświadczony obrońca, a nie bramkarz. odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.orange.pl @(L)Łomża(L): Dokładnie- wypożyczyć i niech się ogrywają... odpowiedz

lol - 4 godziny temu, *.com.pl @(L)Łomża(L): tak już obaj zdobywają doświadczenie robiąc co chwila babole😐 odpowiedz

Janek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L)Łomża(L): i stres przy każdej akcji przeciwnika co za chwilę ciekawego zrobi Tobiasz lub Kobyłka odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Dla mnie przeciętny bramkarz! Do Milosevicia się nie umywa. odpowiedz

Auror - 5 godzin temu, *.orange.pl To akurat jest możliwe, 2 transfer dzięki Feio. odpowiedz

Lfan - 5 godzin temu, *.. Kilka godzin później...

KOVACEVIC nie dla Legii ;)🤣 odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Lfan: Bukmacherzy powinni robić zakłady po ilu godzinach temat upadnie. odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.netfala.pl Aha... 😤 odpowiedz

Brawo - 5 godzin temu, *.netdrive.pl To byłby naprawdę dobry ruch. Bramkarz to połowa zespołu, od czasu 40letniego Borubara obrońcy ciągle obsrani przy Misztach, Tobiaszach czy innych kobyłkach. odpowiedz

KG - 5 godzin temu, *.netia.pl dokładnie jak ta cała banda napastników.

Może oni go na napad biorą odpowiedz

(L)eming - 5 godzin temu, *.gov.pl Zasadnicze pytanie brzmi- chórzysta czy nie?🤔 odpowiedz

Hmm - 5 godzin temu, *.chello.pl @(L)eming: bez znaczenia, pracownik dostaje wynagrodzenie i jest w klubie jak każdy inny piłkarz tylko dla pieniedzy ma przyjść i pracować… odpowiedz

Historyk - 5 godzin temu, *.orange.pl Jutro ?

Jeszcze za 4 godz odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.63.156 to byłby prawdziwy kozak odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 5 godzin temu, *.mm.pl Oddać Malarza w ramach rozliczenia, niech w Portugalii uczy nowatorsko, że "nogami się nie broni". odpowiedz

Radek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl To byłoby duże wzmocnienie ale pewnie znowu z tego nic nie będzie. odpowiedz

Jurek - 5 godzin temu, *.versanet.de Nie podniecajcie się.

Jutro będzie: Kovacevic nie dla Legii. odpowiedz

AA - 5 godzin temu, *.176.164 @Jurek: jutro jeszcze dzisiaj będzie update odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @AA: Update będzie taki, że chodziło o Darko Kovacevicia do ataku, ale ostatecznie on też nie dla Legii. odpowiedz

