Vladan Kovačević wypożyczony do Legii!

Czwartek, 6 lutego 2025 r. 20:47 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com / Legia Warszawa

Vladan Kovačević został wypożyczony ze Sportingu CP do Legii Warszawa do końca bieżącego sezonu. Stołeczny klub nie zagwarantował sobie opcji wykupu bramkarza. To drugi, po Wahanie Biczachczjanie, zimowy nabytek Legii Warszawa. Bośniak został już uprawiony do gry w Ekstraklasie, znajdzie się także w trójce nowych zgłoszonych do Ligi Konferencji.









Ma 26 lat. Jest wychowankiem drużyny FK Željezničar Banja Luka. Pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w FK Sarajewo, w której rozegrał 79 meczów w latach 2018-2021. Zanim stał się pewnym punktem zespołu, w 2018 roku wylądował na wypożyczeniu w FK Sloboda Mrkonjić Grad. Jednak to w drużynie ze stolicy Bośni i Hercegowiny odniósł pierwsze sukcesy – dwukrotnie został mistrzem kraju oraz dwa razy triumfował w krajowym pucharze. Do indywidualnych osiągnięć może zaliczyć nagrodę Bramkarza Roku w lidze bośniackiej w sezonach 2018/2019 i 2020/2021.



W 2021 roku usługami Bośniaka zainteresował się Raków Częstochowa. Kwota oscylująca w okolicach miliona euro zadowoliła władze klubu z Sarajewa i zawodnik na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do drużyny Marka Papszuna. Z klubem z Częstochowy wygrał mistrzostwo oraz Puchar Polski, a także dwukrotnie świętował zdobycie Superpucharu Polski.



W sezonie 2022/2023 przez 738 minut pozostawał niepokonanym, ustanawiając nowy rekord Ekstraklasy. Świetne występy w drużynie „Medalików” zostały uhonorowane tytułem Bramkarza Sezonu podczas Gali Ekstraklasy po sezonie 2021/2022 oraz 2022/2023.



Dobrymi występami w Lidze Konferencji Europy w ubiegłym sezonie zapracował na transfer do Sportingu Lizbona, który zapłacił za niego kwotę 4,8 miliona euro. Młodzieżowy reprezentant Bośni opuścił Ekstraklasę z wynikiem 37 czystych kont w 84 meczach, co bez wątpienia jest dużym osiągnięciem. Od początku sezonu był podstawowym bramkarzem „Lwów”, jednak po kontuzji kostki nie zdołał odzyskać pozycji utraconej na rzecz Franco Israela. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima notowała dobre wyniki, w związku z czym szkoleniowiec nie miał powodów do zmiany w bramce. Klub z Lizbony sprowadził zimą Rui Silvę z Betisu, a Kovačević spadł w hierarchii na 3. pozycję.



Na papierze transfer Bośniaka wydaje się być realnym wzmocnieniem dla stołecznego klubu. Osiągnięcia drużynowe, indywidualne, bite rekordy w Ekstraklasie i charakterystyczny styl łączący ze sobą refleks na linii, jak i odważną grę na przedpolu, wskazują na to, że nareszcie będziemy mieć bramkarza na miarę Legii.



Vladan Kovačević

ur. 11 kwietnia 1998, Banja Luka (Bośnia i Hercegowina, ma także obywatelstwo serbskie)

Wzrost / waga: 192 cm / 81 kg



Kariera:

FK Željezničar Banja Luka (juniorzy) (BiH)

FK Sarajevo (juniorzy) (BiH)

(j) 2016/17-(j) 2017/18 FK Sarajevo (BiH)

(w) 2017/18 FK Sloboda Mrkonjić Grad (BiH)

2018/19-2020/21 FK Sarajevo (BiH)

2021/22-2023/24 Raków Częstochowa

2024/25 Sporting Clube de Portugal Lizbona (Portugalia)