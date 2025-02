Transfery

Legia aktywuje klauzulę wykupu Vinagre

Środa, 5 lutego 2025 r. 21:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, A Bola, Record

- Sporting Lizbona przygotowuje się na sprzedaż Rubena Vinagre do Legii Warszawa, klubu, który na początku sezonu wypożyczył 25-letniego lewego obrońcę. Wypożyczenie było ważne do końca sezonu, ale obejmowało klauzulę wykupu, wynoszącą 2,5 miliona euro. Ta opcja zostanie teraz aktywowana, w momencie, gdy kluby dochodzą również do porozumienia w sprawie wypożyczenia Vladana Kovacevicia - informuje portugalska A Bola.









Ruben Vinagre trafił do Legii w ramach wypożyczenia ze Sportingu Lizbona na początku lipca ubiegłego roku. Choć były wątpliwości, lewemu obrońcy szybko udało się odbudować formę piłkarską oraz fizyczną i stać się kluczową postacią w układance trenera Goncalo Feio. Portugalczyk łącznie rozegrał 28 meczów (2220 minut) w barwach stołecznej drużyny, zaliczając w nich 9 asyst. Jego umowa z portugalską obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. W 2022 roku, przy okazji wypożyczenia Vinagre do angielskiego Evertonu, portugalski Record informował, że pensja Portugalczyka wynosi około 800 tysięcy euro netto rocznie.



Wykup Vinagre jest bezpośrednio związany z chęcią wypożyczenia Vladana Kovacevicia. Według przepisów FIFA - klub w jednym sezonie może dokonać maksymalnie 6 międzynarodowych wypożyczeń. Pozyskanie Bośniaka przez Legię na takiej zasadzie, byłoby 7 taką transakcją Sportingu, jednak oficjalny wykup Vinagre powoduje zmniejszenie tej liczby do przepisowej. Kovacević ma trafić do Legii na najbliższe pół roku, jednak w jego umowie również ma widnieć opcja wykupu.