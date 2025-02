Elitim, Biczachczjan i Kovacević będą zgłoszeni do Ligi Konferencji

Choć wcześniej trener Goncalo Feio zapowiadał, że pewni miejsca na liście są Elitim i Wojciech Urbański , dla młodego pomocnika ostatecznie ma go zabraknąć. Oznacza to również, że w obsadzie linii ataku warszawskiego zespołu w europejskich rozgrywkach pozostaną jedynie Marc Gual oraz Tomas Pekhart . Prawdopodobna kadra Legii na fazę pucharową Ligi Konferencji Bramkarze: 1. Kacper Tobiasz, 27. Gabriel Kobylak, Vladan Kovacević, 50. Wojciech Banasik* Obrońcy: 3. Steve Kapuadi, 8. Rafał Augustyniak, 12. Radovan Pankov, 19. Ruben Vinagre, 24. Jan Ziółkowski*, 42. Sergio Barcia, 55. Artur Jędrzejczyk, 56. Jan Leszczyński* Pomocnicy: 5. Claude Goncalves, 6. Maximillian Oyedele, 11. Kacper Chodyna, 13. Paweł Wszołek, 20. Jakub Żewłakow*, 21. Wahan Biczachczjan, 22. Juergen Elitim, 23. Patryk Kun, 25. Ryoya Morishita, 51. Pascal Mozie*, 67. Bartosz Kapustka, 71. Mateusz Szczepaniak*, 80. Jakub Adkonis*, 82. Luquinhas Napastnicy: 7. Tomas Pekhart, 28. Marc Gual * – lista B (piłkarze urodzeni 1 stycznia 2003 r. lub później, którzy od ukończenia 15. roku życia byli uprawnieni do gry w klubie przez nieprzerwany okres dwóch lat)

Do końca dzisiejszego dnia kluby biorące dalszy udział w rozgrywkach Ligi Konferencji muszą zgłosić ostateczną kadrę na fazę pucharową. Legia Warszawa może dopisać do niej trzech nowych zawodników. Według informacji portalu meczyki.pl, będą nimi Juergen Elitim , Wahan Biczachczjan oraz Vladan Kovacević , który dziś zostanie wypożyczony do stołecznej drużyny.

Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

cleo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czyli rzygamy dalej na Urbańskiego, bo sprowadzili jakąś kalekę z Armenii💩💩 odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chciałby posłuchać wywiadu z dyrektorem Zielińskim na temat sytuacji panującej w drużynie. Niech by się odniósł do przeprowadzanych transferów. Niech powie co mu nie wyszło. Dlaczego redakcja Legia Live nie poprosi dyrektora o wypowiedź. Chętnie wszyscy posłuchamy. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przecież to jest jakaś prowokacja… po co my gramy w tych pucharach? Jest szansa zrobić fajny wynik a szykuje się powtórka z Molde. Wiedząc ze potrzebny jest napastnik od października to lepiej dać Ormianina który nawet w pogoni nie był kluczowym graczem. odpowiedz

Woj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czy Wy umiecie czytać ze zrozumieniem? Można dopisać jedynie trzech nowych graczy. Urbańskiego można dopisać tylko kosztem Elitima, Biczachczjana lub Kovacevića. Którego proponujecie pominąć? odpowiedz

Tony Adams - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Woj: Oczywiscie Biczchciana. Bo to slabeusz. Sredniak z Pogonii ktora tez jest sredniakiem. Mlody powinien dostac szanse i okazje zby zdobywac doswiadczenie i w lidze i w Europie. Bo jak nie teraz to k...a kiedy?

W calej Europie mlodzi dostaja szanse tylko u nas trzeba miec kontakty i wejscie, bo bez tego za .uj nie bedziesz gral.

A potem zdziwko ze juz-nie-tak-mlodzi nie podpisuja kontraktor tylko uciekaja z Legii za friko. Genialne podejscie i genialna polityka. odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Woj: Proste Elitima - po kontuzji formy brak co zrozumiałe, lub Wahana i tak zmiennik na ligę. odpowiedz

proste - 1 godzinę temu, *.. @Woj: Biczachczjana odpowiedz

12 kufli - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chodzę na Legie od 1988 roku. Przeżyłem obronę przed spadkiem 91/92, przegraną z Widzewem 2:3, dziwne czasy Daewoo, wojnę z ITI, ale takiego pie...ika i amatorki jak jest teraz to jeszcze nie widziałem!!! Tragedia to mało powiedziane. A najgorsze jest to że dopóki trybuny będą pełne pewnie nic się nie zmieni. W każdym razie ja sobie narazie odwiedziny na Ł3 odpuszczam. Nie będę się do tego burdelu dokładał. odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Legia nie zgłasza nowej kadry, nie zamienia zgłoszonych zawodników, tylko może dopisać 3 nowych. W mojej ocenie dopisanie Urbańskiego zamiast Biczachczjana byłoby bardziej sprawiedliwe i uzasadnione sportowo. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Roma: Nie do końca dopisuje, może mieć maksymalnie 25 graczy, w tym zrobić 3 zmiany. Tam są jeszcze inne warunki odnośnie szkolonych graczy w kraju i klubie i zdaje się, że Legia nawet nie może wypełnić całego tego limitu, bo ma za mało tzw. wychowanków. Miejsca zwolnili gracze, którzy odeszli zimą. Gdyby nie odeszli, trzeba byłoby wykreślać graczy celem zarejestrowania nowych. Urbański musi czekać na swoją szansę. Niedopisanie Biczahcziana to dopiero byłby strzał w kolano - nowy gracz i od razu brak zaufania do niego. Urbański pogra więcej w lidze, a w pucharach w kolejnych latach. W przyszłym sezonie chyba nawet z listy B jako młodzieżowiec, bo będzie miał już dwuletni staż w Legii - będzie go można luźno zgłosić jak np. Banasika. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl słabo.... odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Tu nie chodzi o wyniki i o to jak Legia daleko zajdzie. Dla Kudłatego najważniejsze jest wystawiać miernoty w meczach, a nóż widelec któregoś uda się sprzedać. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Cały czas starałem się rozumieć pana trenera,stałem po jego stronie ale niestety - decyzja o nie dopisaniu do listy Urbańskiego świadczy o dołączeniu do grupy śmiesznych zarządców klubu.. Panie Mioduski ,panie Herra i panie Zieliński mamy dość.... odpowiedz

Okęciak - 3 godziny temu, *.. Czterech bramkarzy i półtora napastnika (bo Pekhart w tej chwili to nawet nie cały napastnik), czy leci z nami pilot?🤡 odpowiedz

Sen o - 3 godziny temu, *.play-internet.pl I to jest ścieżka rozwoju młodych w Legii. Podpisz cyrograf na 2 lata potem rezerwy. Młodzi muszą jak najszybciej odchodzić od nas, żeby na zachodzie uczyć się prawdziwego futbolu, a nie układziki. Co gorsza nic się nie uczą. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Gdzie jest napastnik!!!??? 🤬 odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czterech bramkarzy i dwóch napastników. odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.100.165 Po chu.... 3 bramkarzy zgłaszać? Po co zgłaszac kontuzjowanego Luquiego? Po co miernotę typu Biczachjan? Po co nam 5 stoperów? Na serio musimy na trybuny wysyłać Młodego, który sie łapie do składu? PS. No to ten news mówi nam, że nowy napastnik bedzie najwcześniej w czerwcu. odpowiedz

Wfh - 3 godziny temu, *.vectranet.pl czyli w LK bez napastnika .Brawo dziadowski zarzadzie odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Wolałbym Urbańskiego zamiast cieniasa Goncalvesa. odpowiedz

MIRO - 3 godziny temu, *.136.77 a ja bym śćiągnął z tej listy Kobylaka i zgłosił Urbańskiego, zostały 2 lub miejmy nadzieję 4 mecze i w kadrze 4 bramkarzy w tym młody Banasik, a najprawdopodobniej będzie bronił i tak tylko Kovacević! odpowiedz

Elmo - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @MIRO: przecież na liście jest barcia który ma mniej minut niż Urbański. Znajdzie się jeszcze kliku gagtkow w tej samej sytuacji. Później będzie płacz że Urbański po wypełnieniu kontraktu odszedł za darmo odpowiedz

MIRO - 2 godziny temu, *.136.77 @Elmo:



ale Barcia ma realną szansę na gre, a 4 zgłoszonych bramkarzy jakie mają szanse? Będzie bronił Kovacevic i tyle! odpowiedz

Mario - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pal sześć tego napastnika, ale brak zgłoszenia dla Urbańskiego kosztem armeńca to skandal. Chłopak ciężko pracował przez pół roku, faja ponoć go przepraszał, że go nie zgłosili wcześniej i teraz dostaje takiego gonga, bo sprowadzili ogórka z przeceny. Potem zdziwienie, że mlodzi nie chcą przedłużać kontraktów i odchodzą za frytki odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.100.165 @Mario: 100% racji!!!!! odpowiedz

ZAWIErCIOK - 3 godziny temu, *.. @Mario: bo to są POLACY, a nie szrot zagramaniczny który musi grać i mieć jurki na kontach odpowiedz

Tymon - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda, że Urbiemu nie dadzą szansy. Zwłaszcza, że ten Biczachcian to kolejny ligowy przeciętniak. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.