Dodajcie do not za mecz 0 i 7. Oyedele wywalczył więcej piłek niż reszta, a cały Gual to nawet mniej niż zero

Hahahaah wszedł pekhart więc teraz nasza finezyjna taktyka zmieni się we wrzucanie po prostu wszystkich piłek górą w pole karne i tak do 90 minuty............żart ten trener to amator bez warsztatu, druzyna nie jest przygotowana kondycyjnie i mentalnie, zero agresji, zero presingu... Żenada

@Syn trenera: weź przestań, nie widzisz że łapie się ostatniej deski ratunku !!! Do trenera masz pretensje??? Jak tak to chyba sabotażysta jesteś!!! Mamy dobrego trenera, tylko w klubie jest delikatnie mówiąc bałagan!!! Zrozum że brak konkurencji wśród zawodników prowadzi do ich zastoju, samozadowolenia, i to jest normalne każdy tak ma. Nie jest to ich wina,do tego doprowadził pracodawca!!! I żeby trener się dwoił i troił to tego nie zmieni!!! Dlatego tak ważne żeby na każdego zawodnika naciskał drugi, a My nie mamy nawet JEDNEGO napastnika!!!!Jest kiszka, nic na to nie poradzimy!!! Legia to MY!!!

