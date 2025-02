Bezpośrednią transmisję z meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Początek spotkania o godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA PIAST - LEGIA FORTUNA: 1 3.05 X 3.1 2 2.5

Legia Legia - 41 minut temu, *.plus.pl majusL@legionista.com gościu jeszcze mecz się nie zaczął s ty już jedziesz odpowiedz

geds - 41 minut temu, *.165.25 oddaliśmy w tym oknie 6 piłkarzy na stałe lub wypożyczenia. Jacy by nie byli, ale kto w zamian? Zobaczcie jaką my mamy dziś ławkę. Stajemy sie pośmiewiskiem przez tych zarządzających idiotów. odpowiedz

majusL@legionista.com - 52 minuty temu, *.174.42 Ja prdle !!! Gual chodyna i biczachczjan w I składzie. Brakuje kuna I mamy cała plejadę gwiazd. Tffuu. Trener debil. Przegrana na 100%. odpowiedz

mirek - 39 minut temu, *.165.25 @majusL@legionista.com:

Zobacz na listę na ławce. Kto miałby za nich grać? Sprawdź to durniu zanim zaczniesz szczekać na Feio. odpowiedz

Nawrol - 54 minuty temu, *.centertel.pl Legia gool! 😃 odpowiedz

Tymon - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Nasza ławka to jest porażka. Z czym na trzy fronty kudłaczu 🤡 z czym? odpowiedz

Czaro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tylko zwycięstwo 💪💪💪🏅🏅🏅 odpowiedz

