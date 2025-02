Konferencja

Vuković: Wygraliśmy z drużyną lepszą od nas

Sobota, 8 lutego 2025 r. 23:33 Mishka, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Piasta): To dla nas bardzo cenne zwycięstwo. Wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy i jak bardzo potrzebujemy punktów, żeby ten sezon stał się lepszy niż był do tej pory. Wygraliśmy z drużyną, która jest w tej chwili lepsza od nas. Było czuć na boisku, że ma przewagę, prowadzi grę. Szczególnie na początku nie byliśmy tak aktywni, jak byśmy chcieli. Skorygowaliśmy to po 20 minutach.



Zaczęliśmy aktywniej i wyżej bronić, co dało nam odbiory, możliwość zagrożenia bramce. Po udało się po stałym fragmencie. Piłka poszukała Jorge. Bardzo dobrze się broniliśmy i nie pozwoliliśmy na dużo pod naszą bramką. O ile w polu oddaliśmy posiadanie i grę piłką, to pod samą bramką niewiele się działo.









W drugiej połowie dobrze zaczęliśmy, ale potem było widać, że drużyna Legii za wszelką cenę chce odwrócić wynik. Bardzo duży nacisk był między 50-65 minutą, dużo się kotłowało, było sporo stałych fragmentów i przewaga wzrostowa rywala. Kapuadi był trudny do zatrzymania, ale mamy najlepszego bramkarza w lidze i on bardzo nam pomógł. To zadecydowało o zwycięstwie. Było blisko straty bramki i nie wiadomo, jak by się to potoczyło dalej. Po tym momencie udało się odepchnąć Legię dalej od bramki i doprowadzić mecz do końca w bezpieczny sposób.



Gratuluję drużynie dokonania, ale to dopiero początek, drugi mecz w tej rundzie.



Dziękuję trenerowi Fejo za dobre słowa w moim kierunku. To dużo znaczy. Ja doskonale rozumiem sytuację, w jakiej on się aktualnie znajduje. Widać, że to trener, który w Legii maksymalizuje potencjał drużyny. Nie wygrywa wszystkich meczów, ale tam jest widoczna ręka i praca trenerska. Tego nie widzi wyłącznie ten, kto tego nie rozumie. To jest sport, piłka nożna. Dzisiaj wygrywamy z Legią po raz drugi w tym sezonie, a tak naprawdę dużo więcej do powiedzenia mieliśmy w poprzednich meczach z Legią, kiedy nie wygrywaliśmy. Dzisiaj na tle o wiele solidniejszej i lepiej funkcjonującej drużyny mieliśmy jedną sytuację i wygraliśmy. Obecna sytuacja Legii przypomina mi sezon, kiedy ją prowadziłem do mistrzostwa. Został maksymalnie wykorzystany potencjał drużyny, który wcale nie jest tak duży, żeby z łatwością wygrywać mecz za meczem.