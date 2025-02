Niemoc trwa

+ dodaj komentarz

Prawdziwe jest powiedzenie że ryba psuje się od głowy. Tyle w temacie. Następstwem tego są przeciętne piłkarzyki i takie same wyniki. Jeśli chwilę temu coś była mowa o panice to ciekawe będzie co nastąpi teraz. Szkoda że właściciel nie może sam siebie zwolnić bo powinien już dawno. Dla niego to po prostu biznes dla nas Legionistów to pół życia. Mioduski to biznesmen a nie Legionista. Wbrew samym sobą trzeba chyba na chwilę odebrać mu argumenty na dalsze prowadzenie intratnego biznesu. Niech sobie zrobi grę świateł przy pustym stadionie. Nie widzę innego rozwiązania.

Przecież to było do przewidzenia. Czego niby się spodziewaliście z tą kadrą? Żadnych wzmocnień i pozbycie się ilu się da. Większość tych gwiazd nigdy nie powinno trafić do L. Za miernity wywala się kupę kasy i takie są efekty. Co dal nowy bramkarz ? Puścił taką samą głupią bramkę jak młodzi. Obawiam się, że po każdej kolejce będzie co raz bliżej strefy spadkowej. L gra jeszcze w 3 rozgrywkach a zarząd rozpieprzył co się dało i teraz czeka na puchary do gabloty. Żenada jakiej w historii nie było, ale dla gawiedzi będą światełka na meczu z puszczą i kolejny łomot. Dziękuję ja wysiadam. W tym sezonie już na Ł3 się nie wybiorę. Nie dlatego, że jak nie idzie to się wypinam ale na znak protestu jak klub jest zarządzany i robieni jesteśmy przez to w trąbę

Kilka wniosków po meczu: 1) Tym razem faktycznie marzenia o Mistrzostwie Polski można już między bajki włożyć. Na własne życzenie. 2) Do dzisiaj byłem zwolennikiem trenera Feio. No, ale Legia nie gra nic. W ataku najlepszy jest Kapuadi (gol z Koroną), a jak on nie trafia to d...a blada. Nic nie gramy. Zero pomysłu na grę. 3) Porównałem sobie z ciekawości "wartość" jedenastek Legii i Piasta. Legia 22,7 mln EUR. Piast 4,3 mln EUR. Kto wygra mecz? Na pewno nie Legia... Finansowy potentat ligi przegrywa z drużyną, która walczy o przetrwanie i być może zaraz będzie grać w IV lidze. Bez kibiców, bo tych w zasadzie nie ma. 4) Sam Vladan Kovacevic wart jest więcej niż podstawowa "11" Piasta. 5) Mam dość. Walka o Mistrzostwo Polski pod przewodnictwem Mioduskiego, Zielińskiego i Feio wygląda tak, że "zdobywamy" 1/6 możliwych punktów. Lech jutro de facto świętuje Mistrza Polski. 6) Ruben Vinagre i Juergen Elitim. Obaj nie są wstanie dokopać ponad pierwszego obrońcę przy stałym fragmencie. To jest kryminał, do wyjaśnienia w sprawie dla reportera. Jeden i drugi grali dzisiaj na poziomie II ligi. Nie rozumiem tego. 7) Już nic nie uratuje tego sezonu. Wp...l w Lidze Konferencji jest 100% pewien w takiej formie. Puchar Polski to loteria. 8) Proponuję do końca sezonu ogrywać młodych. Ziółkowski MUSI grać w pierwszym składzie. Szczepaniak i Oyedele tak samo. Bo co? Ma grać sabotażysta Augustyniak? Podsumowując: Nie trzeba mieć najdroższych i najlepszych piłkarzy. Trzeba mieć drużynę i atmosferę zwycięstwa, aby cały klub ciągnął "wózek" w tą samą stronę i to mocno. Zdobywając 6 punktów mogliśmy dzisiaj być wiceliderem i mocno naciskać na Lecha, a tu jeden nie lubi drugiego, dyrektor sportowy udaje, że nim nie jest, pieniądze za puchary w dziwny sposób wyparowują i nikt nic nie wie. Tak się nie da. Największy klub w Polsce z największą bazą kibicowską regularnie od lat się kompromituje. Idąc dalej tą drogą NIC SIĘ NIE ZMIENI. Dobranoc.

Cieszy mnie, że do tej pory było tu wielu optymistów. Widzę, że trzeba było gonga od mega przeciętnego Piasta, żeby zobaczyć, że przecież my mamy super nijaką drużynę bez napastnika, grającą do bólu monotonnie, bez żadnego pomysłu. Geniusz naszego trenera widać przy rzutach rożnych. Fura i ZERO zagrożenia. Piast jeden wolny, wrzutka, gol. Dziękuje do widzenia. Natomiast oddzielny paragraf należy się Rubenowi "jestem najdroższym piłkarzem w historii tej ligi i walcie się" Vinagre. Nosi sie jak bufon, a nie gra nic, kiwa się w miejscu, traci piłkę, daje się ogrywać, a to co robi przy rożnych, to ja nie wiem jak to skomentować. Już Kapuadi krzyczał żeby ten tych kornerów nie bił, bo to strata będzie. A dlaczego tego nie widział sztab??? Dusigrosze jesteśmy i wydajemy na takie drewno 2.3 mln, a na napastnika i skrzydłowego nie ma nic?! W tym klubie wszystko stoi do góry nogami. Niestety. Dobrze to już było, lepiej już nie będzie. Przynajmniej na razie.

Ta drużyna to żart. Szkoda strzępić ryja. Zwykły dostarczyciel punktów, bez jakości, bez pomysłu, zwykły ligowy średniak.

Grając przeciw Legii trzeba zwyczajnie umieć grać w piłkę, to wystarczy. Nie trzeba być jakimś hegemonem piłkarskim, tytanem atletycznym, wirtuozem. Wystarczy umieć kopnąć piłkę i trochę biegać.

Legia się stacza, nie ma w niej pomysłu na grę i jakości. I serio, nie chce już mi się słuchać tego ciągłego usprawiedliwienia że nie ma napastnika czy obrońcy, to są bzdury!!! Legia nie umie grać w piłkę!!! Dośrodkowania z rogów to jakiś żart, akcje skrzydłami to parodia, jedno wielkie nieporozumienie.

Osobnym działem tej drużyny jest Gual, trener twierdzi że to bardzo inteligentny facet. Powiem tak, mój lewy but jest mądrzejszy od niego, ten chłop miał 17cie decyzji w tym meczu, 17cie złych, debilnych.

Znowu od trenera usłyszę że była walka o pół przestrzenie, że nie wszyscy są lepszą wersją siebie bo była grypa, korek na Łazienkowskiej i brak kajzerek w pobliskim Lidlu, i generalnie w nosie to mam!!! Nie da się na tak grającą Legię patrzeć, myślę że gdybym nie był jej kibicem tylko zwykłym kanapowym oglądaczem piłki to bym uznał że to było najgorzej spędzone 90minut w ostatnim tygodniu.

To co się dzieje z tą drużyną to farsa. O mistrzostwie możemy zapomnieć, a Jaga to nas rozjedzie w pucharze.

Tyle w temacie, idę po kolejny browar, na trzeźwo się nie da.

