Wszołek: Zrobiliśmy dużo, by wygrać

- Tak, jak powiedziałem - w ostatnich meczach piłka nie chciała wpaść do bramki. Uważam, że zrobiliśmy dużo, by te mecze wygrać. Taki jest jednak futbol. Nie będzie to dla nas łatwe, ale musimy się podnieść i jestem pewny, że damy radę. Następne mecze przed nami i myślę, że możemy... zdobyć serię zwycięstw. - Ciężko mi powiedzieć, co nie zagrało przy straconym golu. Nie widziałem jeszcze powtórek. Jutro będziemy mieli analizę i zobaczymy, co źle zrobiliśmy. - Nie chcę za bardzo komentować sytuacji z naszymi bramkarzami. Wiadomo, jak dobrym bramkarzem jest Vladan Kovacević - zdobywał mistrzostwo Polski, był wybierany na najlepszego bramkarza ligi. Dziś zagrał on i uważam, że zagrał bardzo dobrze,.

- Mieliśmy swoje sytuacje zarówno w meczu z Koroną, jak i dziś. Piłka nie chciała wpaść do siatki. Nie chcę szukać usprawiedliwień, bo w piłce chodzi o to żeby strzelić więcej bramek od przeciwnika i wygrać mecz. Uważam, że z przebiegu meczu zasłużyliśmy na przynajmniej jedną bramkę - powiedział po porażce z Piastem Gliwice prawy obrońca Legii, Paweł Wszołek .

artic - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Pablo wez powiedz loczkowi żeby Josue wrocil on gral tobie piły co do centymetra! odpowiedz

Chudy Grubas - 29 minut temu, *.com.pl XD

Losowy generator odpowiedzi? odpowiedz

Wolfik - 33 minuty temu, *.chello.pl Niestety, nie zasłuzyliście. I nawet nie potraficie tego przyznać. Pokory Panowie. odpowiedz

Gość niedzielny - 35 minut temu, *.tpnet.pl Kończ waść wstydu oszczędź 😬 odpowiedz

Bolo - 37 minut temu, *.centertel.pl Paweł szkoda mi ciebie bo przesunięcie do tyłu ciebie to totalna porażka ,na pomocy jak grałeś miałeś asysty gole a teraz co masz machanie łapami odpowiedz

wawiak - 37 minut temu, *.chello.pl 😂😂😂🤣🤣🧐 nie mogę......😂😂😂🤣🤣🤣 świetny występ kabaretowy odpowiedz

geds - 39 minut temu, *.165.25 naprawdę trudno mi sobie przypomnieć te sytuacje. Były jakieś wywalczone główki Kapuadiego który w dwóch meczach okazał się najgroźniejszym naszym napastnikiem. Nędza z przodu a my jeszcze oddaliśmy na wypożyczenia Majchrzaka, Nsame i Alfarele. Bezmyślność i tyle. I nie chce mi się już słuchać, że Nsame i Alfarela słabi. Owszem, przyszli jacyś lepsi? Dwa mecze i już straciliśmy 5 pkt. odpowiedz

Hiszpan - 39 minut temu, *.telnaptelecom.pl Panie Pawle pozdrawiam Pana staropolskim wyp...laj. odpowiedz

Koczi - 41 minut temu, *.tpnet.pl Czyli? odpowiedz

Wsciek(L) y - 41 minut temu, *.orange.pl Won ... wiesz gdzie. odpowiedz

Kalman - 45 minut temu, *.orange.pl Pawełku z tymi tekstami to do Familiady 🤣 odpowiedz

alfons - 47 minut temu, *.tpnet.pl uja zrobiliscie 💩 odpowiedz

Kkkkk - 51 minut temu, *.. Grali jak nigdy przegrali jak zawsze odpowiedz

Adi Legia - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Aahahaha dwa strzały obrońcy. No zajebiście dużo... odpowiedz

Mateusz z Gór - 51 minut temu, *.orange.pl Niestety, ale Legii starczyło sił może na 20 minut w tym meczu. Indywidualnie dobrze zaprezentowali się tylko Kapuadi i Oyedele. Gual zagrał chyba swój najgorszy mecz w Legii. W dziesiątkę mielibyśmy większe szanse, a tak skasował masę sytuacji kolegów. Ci na których najbardziej liczono też zaprezentowali się słabo - Kapustka, Vinagre, Elitim nie pokazali nic pozytywnego. Chodyna z kolei całkowicie przeszedł obok meczu - nazwisko zobowiązuje. Augustyniak ewidentnie ma problem na wiosnę z czuciem gry i nie jest to w tym momencie zawodnik z jesieni. Legia wyglądała słabo zarówno indywidualnie jak i taktycznie, Piast zagrał swoją piłkę - uporządkowaną i konkretną. Takim występem Legia na nic nie zasłużyła - ani na punkt, ani na gola. Jeżeli z boiska wyglądała to inaczej jak mówi Wszołek to jest to bardzo niepokojące... odpowiedz

Wszołek do ZUSu - 52 minuty temu, *.216.134 Biegasz jak z dwoma reklamówkami arbuzów. I jeszcze to machanie łapami. 💩 odpowiedz

Darek - 52 minuty temu, *.tpnet.pl Piłka nie chciała wpaść. To ma sens. Winna jest piłka. Do mnie to tłumaczenie trafia. To nie wasza nieudolność była przyczyną porażki tylko wina piłki.

Zabrakło jeszcze wiemy w jakim jesteś klubie i o co gramy.

No i analiza po meczu to jest podstawa. Zróbcie solidną analizę to może wygracie po raz 10 w tym sezonie. odpowiedz

Wiśniak - 53 minuty temu, *.com.pl Dalej zapełniajcie trybuny odpowiedz

Maq - 56 minut temu, *.145.84 A temu coś dali więcej niż nowy kontrakt??? Bierze to samo co ten mówił że Turcja to nie bo tam mogą nas obserwować 😂😂😂😂 odpowiedz

mietowy - 56 minut temu, *.aster.pl Panie Pawel wiemy ze Pana wypchali wz szatni aby cos powiedziec pilke trzeba uderzyc aby wpadla do bramki przeciwnika trzeba umiec i stworzyc sytuacje a wy na te chwile nadajecie sie do tarcia chrzanu tylko odpowiedz

PrzemoSochaczew - 56 minut temu, *.orange.pl Hu.ja zrobiliscie odpowiedz

mietowy - 57 minut temu, *.aster.pl Panie Pawel wiemy ze Pana wypchali wz szatni aby cos powiedziec pilke trzeba uderzyc aby wpadla do bramki przeciwnika trzeba umiec i stworzyc sytuacje a wy na te chwile nadajecie sie do tarcia chrzanu tylko odpowiedz

Michał - 58 minut temu, *.plus.pl Piast zdobył 6 punktów a my ile?.....1 po dwóch meczach. Po co kłamiesz Paweł? odpowiedz

Syn Trenera - 59 minut temu, *.play-internet.pl Jak śmiesz gamoniu won z Legii odpowiedz

Barry - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Hmmm...Paweł, Familiada chyba Ci się przypomniała. Szanujmy się odpowiedz

Krzeszczu 3.0 - 1 godzinę temu, *.217.74 Won parodysto. odpowiedz

K - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sorry Paweł ale ch... zrobiliście odpowiedz

