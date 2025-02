Kadra Legii na fazę pucharową Ligi Konferencji

Piątek, 7 lutego 2025 r. 13:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia dokonała zmian w kadrze zgłoszonej na fazę pucharową Ligi Konferencji. Z listy ubyło 6 zawodników, a zgłoszonych zostało 3 nowych - Juergen Elitim, Vladan Kovacević i Wahan Biczachczjan oraz wrócił Kacper Tobiasz, który wcześniej był wykreślony z powodu urazu, a zastępował go Marcel Mendes-Dudziński. Poza kadrą pozostał Wojciech Urbański, dla którego zabrakło również miejsca jesienią. Młody legionista nie może być zgłoszony na listę B, ponieważ nie spełnia wymogów UEFA - jest w klubie krócej niż dwa lata.