Legia odrzuciła oferty za Ziółkowskiego

Klub z Serie B proponował kwotę powyżej dwóch milionów euro, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Wcześniej oferty za piłkarza złożyły Cremonese oraz Hull City, ale te również zostały odrzucone. Pojawiło się także kilka zapytań z innych kierunków. Ziółkowski ma ważny kontrakt do końca czerwca 2026 roku. W umowie jest zawarta klauzula przedłużenia o kolejne 24 miesiące.

Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Znawca - 19 minut temu, *.interkam.pl To niech stawiają na niego,a nie chłopak będzie się marnował na ławce rezerwowych.Przynajmniej pół godziny w każdym meczu niech gra.Bo tak to szkoda jego czasu i marnowanie potencjału nawet reprezentacyjnego. odpowiedz

Kibic - 55 minut temu, *.plus.pl No i dobrze mądra decyzja Legii. odpowiedz

Wfh - 59 minut temu, *.vectranet.pl Dac mu grac to za rok moze i te 10 baniek bysmy wyszarpali😉 odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl Tyle, że on musi grać!!! Nie po 10 minut, ale całe mecze. Materiał na grajka jest. Ale bez rytmu meczowego, to do kitu. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Na razie to niech zacznie grać.

A nie, czekaj barcia goncalves przecież to oni muszą grać .... odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Odrzucona oferta za 2 miliony za zawodnika, którego trener nie widzi w pierwszej jedenastce. Sądzę że powinien pojawić się od początku w najbliższym meczu a Kapuadi na lewej obronie. Trzeba spróbować skopiować system Artety a Vinagre do drugiej linii jak nie ma Morishity bo Chodyna i Wahan to żadne zagrożenie w ataku. Na prawej Szczepaniak przed Wszołkiem odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie połasili się na jakieś drobniaki!?! SZOK!!! odpowiedz

Cat - 1 godzinę temu, *.96.26 Jak ten chłopak nie będzie grał to d...a będzie a nie fajny transfer... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Hahaha naiwniacy, opchną go za czapkę gruszek kolejnej zimy, a do tego czasu jego wartość spadnie, bo i tak nie gra regularnie. Możliwe, że będzie nawet jak z Tobiaszem, że nikt go już nie będzie chciał. A jak go Opylą go za paczkę fajek to nawet wam ceny nie podadzą żeby kibiców nie denerwować odpowiedz

sen o - 2 godziny temu, *.net.pl Najpierw niech złapie miejsce w składzie, przy tej polityce zarządu i Fejo to na razie gra ogony. Jak rozegra z 30 meczów w sezonie wtedy będzie można go wycenić , druga sprawa czego on się nauczy w Legii? Jakby odszedł teraz (ale nie do drugoligowców) to po roku terminowania mógłby być pan Piłkarz. odpowiedz

atac - 2 godziny temu, *.101.89 10 mln za gościa który nie gra w czwartej drużynie tabeli z 18 ligi europy😁😁😁😁😁 ochłońcie😉 odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.02.net Cena wyjściowa to 10mln euro...

Albo się zaczniemy szanować albo nie.

Swoją drogą mioduski chyba lubi jak wszyscy na niego szczają bo cały piłkarski świat nie zmienia taktyki i oferuje gówno za piłkarzy, a u nas zazwyczaj akceptują te oferty. Haha mioduski biznesłomen🙂 odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @bum: 😂😂😂👍 odpowiedz

MIRO - 1 godzinę temu, *.136.77 @bum: hahahaha odpowiedz

Krzeszczu 3.0 - 2 godziny temu, *.99.110 Nie puszczać poniżej 25 mln euro. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu 3.0: 😁 odpowiedz

Barnaba - 55 minut temu, *.orange.pl @Krzeszczu 3.0: A ja bez kozery powiem: pińcet! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.datapacket.com Dobrze, że nie sprzedają za skrzynkę gruszek, jak ktoś da 10 milionów euro to można siadać do rozmów i tyle. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.