Mecz z Motorem 10 marca

Czwartek, 6 lutego 2025 r. 13:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 24. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Motorem Lublin. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 10 marca 2025 o godz. 19:00.









- Bycie drużyną mistrzowską zobowiązuje do myślenia nie tylko o boisku, ale też o tym, co nas otacza. Na przykład, scenariusz, w którym gramy w czwartek w pucharach na wyjeździe, a później w lidze na wyjeździe w niedzielę, to scenariusz, przy którym niekiedy traciliśmy punkty. I dotyczy to drużyn w całej Europie. Jestem za tym, abyśmy w przypadku wyjazdu w europejskich pucharach, wyjazd ligowy grali w poniedziałek zamiast w niedzielę, bo daje nam to dodatkowy dzień przygotowań - mówił niedawno w rozmowie z legia.com trener Legii Warszawa, Goncalo Feio.



Terminy najbliższych meczów Legii:

08.02. (SO) g. 20:15 Piast Gliwice - Legia Warszawa

15.02. (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice

22.02. (SO) g. 20:15 Radomiak Radom - Legia Warszawa

26.02. (ŚR) g. 21:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

02.03. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

06.03. (CZ) LK: rywal nieznany - Legia Warszawa

10.03. (PN) g. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa

13.03. (CZ) LK: Legia Warszawa - rywal nieznany



