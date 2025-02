Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Przegląd Sportowy Historia (298)

Środa, 12 lutego 2025 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od kilku miesięcy na naszym rynku ukazuje się miesięcznik "Przegląd Sportowy Historia", w którym dziennikarze PS publikują teksty poświęcone wybitnym sportowcom w historii polskiego sportu. Odkąd PS w postaci gazetowej wychodzi tylko dwa razy w tygodniu, to miejsce, gdzie trafiają materiały wcześniej prezentowane w formie weekendowych dodatków.









Pod koniec stycznia wydany został numer piąty, a drugi w roku 2025, w którym więcej miejsca poświęcono obchodzącemu 85. urodziny Andrzejowi Strejlauowi. Ten w przeszłości związany był oczywiście z Legią, dwukrotnie będąc jej pierwszym trenerem. Kilkustronicowy materiał poświęcony Strejlauowi przygotowany został w formie alfabetu. "Pierwszym trenerem w Legii byłem dwa razy - 1975-79 i 1987-89. W obydwu kadencjach pracowałem z Brychczym, w drugiej z Rudolfem Kaperą. To właśnie w trakcie drugiej zdobyliśmy Puchar Polski oraz Superpuchar. Legia jest drużyną, która nigdy nie może zejść poniżej pewnego poziomu. Trenerzy będą się zmieniać, piłkarze będą zawsze przychodzić i odchodzić, będzie nowe kierownictwo, ale Legia zostanie Legią, marką uznaną nie tylko w Europie, ale i na świecie" - mówi Andrzej Strejlau, którego obaj synowie pracowali również w klubie z Łazienkowskiej.



W numerze znajdziemy także artykuł "Taternicy na motocyklu", poświęcony motocyklowemu rajdowi tatrzańskiemu, w którym przed laty startowali z powodzeniem zawodnicy Legii. "Do premierowej edycji w 1937 roku zgłosiło się 47 śmiałków, z których sklasyfikowano zaledwie 11. Najwięcej problemów zawodnicy mieli z grząskim, błotnistym podjazdem na Głodówkę, polanę znajdującą się na wysokości ponad tysiąca metrów na pochyłym stoku, przez którą prowadziła trasa. (...) Pierwszym, historycznym zwycięzcą w klasyfikacji generalnej został Józef Docha z Legii Warszawa, który startował na sokole, czyli motocyklu produkowanym w stolicy. Docha triumfował także w kolejnej edycji, a w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, brał też udział w powstaniu warszawskim" - czytamy. Dowiemy się także, że w rajdach motocyklowych i zawodach motocrossowych brał udział wybitny skoczek związany, Stanisław Marusarz. "W 1953 roku w rajdzie, który był reklamowany pod hasłem: 'Twoją wiedzę, sprawność i męstwo oceni Raid Tatrzański', Marusarz reprezentując CWKS Warszawa, zajął drugie miejsce w klasie do 350 ccm. Wybitnego skoczka narciarskiego pokonał jedynie świetny bytomianin Jan Paluch, który czterokrotnie wygrywał w tej wymagającej imprezie we wspomnianej klasie" - czytamy.



W wydawnictwie przeczytamy nt. warszawskiej skoczni, którą zapewne pamiętają warszawiacy po 40-tce. W lutowym numerze ponadto rozmowy z niezwiązanymi z Legią: Tomaszem Sikorą, Arturem Partyką i Maciejem Zeganem. Przedstawione zostały także historie Andrzeja Grubby czy Mariana Szei. Magazyn liczy 84 strony, kosztuje 19 złotych i jest do nabycia zarówno w salonach prasowych, jak i dystrybucji internetowej.



Tytuł: Przegląd Sportowy Historia, nr 2/2025

Autorzy: Marcelina Samek, Bartosz Gębicz, Przemysław Osiak oraz Leszek Błażyński, Antoni Bugajski, Piotr Chłystek, Bartosz Gębicz, Krzysztof Kawa, Tomasz Moczerniuk, Wojciech Osiński, Maciej Petruczenko, Cezary Piotrowski, Grzegorz Rudynek, Rafał Tymiński, Lech Ufel, Jakub Wojczyński, Piotr Wołosik, Piotr Ziemka

Wydawca: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 84

Cena: 19 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.