Legia wykupiła Rubena Vinagre!

Ruben Vinagre trafił do Legii w ramach wypożyczenia ze Sportingu Lizbona na początku lipca ubiegłego roku. Choć były wątpliwości, lewemu obrońcy z przeszłością w Premier League i Ligue 1, szybko udało się odbudować formę piłkarską oraz fizyczną i stać się kluczową postacią w układance trenera Goncalo Feio. Portugalczyk łącznie rozegrał 28 meczów (2220 minut) w barwach stołecznej drużyny, zaliczając w nich 9 asyst. - Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ czuję się świetnie od momentu, kiedy dołączyłem do Legii. Zarząd jest pewny moich umiejętności i tego, co dotychczas pokazałem. Chcę dać Legii jeszcze więcej – to dopiero początek. Uwielbiam presję. Myślę, że dlatego tak dobrze tu pasuję – wśród kibiców, zarządu i pracowników. Walczymy o wszystko i ja też będę robić wszystko, żeby pomóc moim kolegom z drużyny i całemu klubowi osiągnąć nasze cele - mówi Ruben Vinagre . - Transfer definitywny Rubena Vinagre traktujemy jako kolejny krok w rozwoju sportowym Legii Warszawa. Inwestycje w drużynę są priorytetem dla klubu i cieszymy się, że dziś możemy przekazać kibicom tę pozytywną wiadomość. Dzięki dobrej sytuacji finansowej wypracowanej w ostatnich latach, grze w europejskich pucharach, wysokiej frekwencji oraz systematycznie rozwijanej działalności komercyjnej przeprowadziliśmy najwyższy transfer w historii polskiego futbolu. W opinii wielu ekspertów Ruben prezentuje wysoką jakość piłkarską, ambicje i profesjonalizm – cechy, którymi powinien się wyróżniać piłkarz Legii. Na takich wartościach chcemy budować zespół. Portugalczyk jest też przykładem, że nasz klub może pozyskiwać zawodników w najlepszym piłkarsko wieku z dobrym CV i zagwarantować standardy na takim samym poziomie, jakie są w najlepszych europejskich ligach - mówi wiceprezes zarządzający Legii Warszawa Marcin Herra . Ruben Vinagre w barwach Legii Numer zawodnika - 19 Mecze - 28 (2220 minut) Gole - brak Asysty - 9 Debiut - Legia Warszawa 2-0 Zagłębie Lubin (20.07.2024) Liczba przyznanych - 12 Liczba przyznanych - 7 fot. Woytek / Legionisci.com

Legia Warszawa aktywowała klauzulę wykupu zawartą w umowie wypożyczenia Rubena Vinagre ze Sportingu CP. Według doniesień medialnych "Wojskowi" zapłacili za lewego obrońcę około 2,3 miliona euro, tym samym pobijając rekord transferowy klubu i całej Ekstraklasy. 25-letni Portugalczyk podpisał ze stołecznym zespołem kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Arecki - 17 minut temu, *.vectranet.pl Wykupili bo EURO spada .... bo tak to nie byłoby stać.....Kaziu Deyna,Pan Lucjan tak patrzą z gòry na to jak rozmienia się na drobne największa marka sportowa w Polsce jaką jest jeszcze LEGIA WARSZAWA.Brak słòw... i nie tylko. odpowiedz

Darek - 26 minut temu, *.tpnet.pl Ruben kupiony. Do tego oczywiście korpo gadka pana Herry. Inwestycje w drużynę, rozwijamy się. Ruben prezentuje wysoką jakość,ambicje , profesjonalizm. Szkoda, że tego samego nie możemy napisać o ludziach zarządzających naszym klubem. Napastnik dalej w lesie.

Znając życie to sprzedadzą go przy najbliższej okazji. Tak im będzie zależeć na rozwoju klubu. odpowiedz

ws - 30 minut temu, *.autocom.pl Nie sądzę żeby został dłużej niż do czerwca . 10 baniek i bye bye. odpowiedz

Jakub - 1 godzinę temu, *.net.pl Brawo ! odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.aster.pl A który to dyrektor sportowy? odpowiedz

longwin - 1 godzinę temu, *.aster.pl zrywa wiezadla przednie krzyzowe w gliwicach odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.aster.pl Spoko .....Miodka kaska więc robi co chce ..menadżer piłkarza to kto ? Kucharski .Piekarski.Mielcarski.....? Oni tylko liczą kasę ile im wpadnie na kto osobiste za wykup transfer ....pozdro odpowiedz

Zenek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A w ataku będą grali Herra z Mioduskim chyba. odpowiedz

niekumaty - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Takiego gracza w Legii brakowało. Witamy na Łazienkowskiej! odpowiedz

Obcy - 37 minut temu, *.t-mobile.pl @niekumaty: Przecież on u nas gra od pół roku. odpowiedz

Beton - 37 minut temu, *.chello.pl @niekumaty: ostatnie pół roku to gdzie on niby grał? odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wykupili bo w zamian Sporting zgodził.sie wypożyczyć Bramkarza plus pierwokup...ot cała tajemnica a teraz dzbaNy robia sensacje...GDZIE Napastnik.....gamonie... odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.chello.pl ale kino san marino 😁 jest ten długo wyczekiwany transfer 💪

mamy to👍 nie kupiły napadziora, to zakrywają swoją nieudolność takim kabaretem. Vinagre jest ok, ale robić z tego taką szopkę w momencie kiedy bezradnie szukają zawodnika do ataku !? japska prezesów takie uchachane jakby trafili 6 w totka, a to ledwie trójka odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl To dobry ruch-jednak takic h piłkarzy to my 2-3 w KAŻDYM okienku powinniśmy kontraktować... odpowiedz

mz1979 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wykupiliście go z myślą żeby go sprzedać z zyskiem. Gość jest dwie klasy lepszy od reszty, a nie głupoty piszecie że rozwój drużyny... odpowiedz

- - 1 godzinę temu, *.sanok.biz zaraz go sprzedadzą, najdalej po rundzie odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.abcom.al Dzięki Jacek Zieliński, daj znać gdzie halówki Adasia podesłać w ramach podziękowań. odpowiedz

cLe - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dramat🤬🤬🤬🤬 odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl I takie transfery to ja szanuję i czekam na więcej podobnych odpowiedz

Mk - 1 godzinę temu, *.47.55 Byleby go nie chcieli spieniezyc w najblizszym oknie transferowym. Nich troche pogra dla Legii bo dodaje wartosci. odpowiedz

Krzeszczu 3.0 - 1 godzinę temu, *.217.92 0 goli. Taki trochę jednak portugalski kasztan. Pomarańcza drugiego sortu. odpowiedz

lechu47 - 56 minut temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu 3.0: Przypominam, że to obrońca odpowiedz

Grabar77 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No i w końcu coś dobrego 👍 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.