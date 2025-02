Herra: Zespół osób sprawnie i szybko przeprowadził transfer Kovacevicia

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że trafiłem do takiego klubu jak Legia. Od pierwszego kontaktu z trenerem Goncalo Feio wiedziałem, że chcę tutaj grać i decyzję podjąłem od razu. Dla mnie to przyjemność. Jak każdy kibic i człowiek, który tutaj pracuje, chcę, żeby Legia zdobyła mistrzostwo, ale idziemy krok po kroku. Gramy na trzech frontach. Jutro jest mój pierwszy dzień i przede mną pierwsze odczucia. Nie mogę się doczekać, aż wyjdę na boisko i będę mógł pomóc drużynie - powiedział Vladan Kovacević . Według informacji prasowych, Legia nie zapewniła sobie opcji wykupu zawodnika po sezonie.

... - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak mu się dzieciak urodzi to też powie że to cały sztab ludzi na to pracował. A to tylko sąsiad raz "zadzwonił" odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W biedronce masło jeden plus jeden gratis , załatwiłem nie dziękujcie 😎



Tyle było udziału waszego w tym transferze pięciu patrzyło jak jeden załatwiał 😂 odpowiedz

Zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaki typ!!! Jakie grono ludzi??? Transfer tylko i wyłącznie dzięki temu że trener się wkur...żył i wziął sprawy w swoje ręce!!! Brawo Trenerze!!! Niech Pan ciśnie tym nieudacznikami !!! LEGIA MISTRZEM!!! odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.113 Samo chwała w kącie stała - NAPASTNIKA znaleźć NIE umiała !!!! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Feio wszystko załatwił a zespół osób podpina się pod ten transfer. Fajnie przypisywać sobie czyjeś zasługi. Czemu ten zespół nie ogarnia szybko i sprawnie napastnika?

A od nowego sezonu problemów z bramkarzem ciąg dalszy. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Mówiłem, że opcji wykupu pewnie nie będzie, bo przykład Vinagre pokazał, że Sportingowi mogą się takie układy z Legią nie opłacać. odpowiedz

Ryszard - 3 godziny temu, *.orange.pl Dlaczego zespół ludzi i szybko nie może sprowadzić napastnika? odpowiedz

Kamień - 3 godziny temu, *.chello.pl @Ryszard: Bo to najpierw Feio musi zadzwonić odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl @Ryszard: bo trenejro ,niestety nie załatwił...taka jego mać... odpowiedz

Misio - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Amatorzy odpowiedz

Zoltan - 4 godziny temu, *.chello.pl Z innej beczki, dziś chyba był deadline na zgloszenie nowego napastnika do LK? odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jaki zespół? Zadzwonił Feio po znajomości i jest. Ciekaw jestem, czy gdyby Augustyniak wykorzystał karnego i byśmy wygrali, to też by był. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.com.pl Bez kitu? 😂🤣😁 odpowiedz

Xxx - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Herra jest tak sztuczny w swoich wypowiedziach jak jego włosy na głowie🤡 odpowiedz

wawiak - 4 godziny temu, *.chello.pl człowieku bananowy, Ty nawet za grosz wstydu nie masz. Kury doić a nie w L pracować odpowiedz

Syn księdza - 4 godziny temu, *.plus.pl Wiem.ze wyleje się na mnie fala hejtu😃 Herra Zieliński Sledz Mozyrko won....amatorszczyzna...na każdym kroku.... odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.orange.pl Hmmm ...nie grałem...to od razu...Polska idealna na odbudowe......myślę, że OBY:)😎 odpowiedz

