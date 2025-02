Koszykówka

Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Sobota, 8 lutego 2025 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę o 15:30 koszykarze Legii zagrają trzecie z kolei domowe spotkanie. W ostatnim sprawdzianie przed turniejem finałowym Pucharu Polski w Sosnowcu, warszawiacy podejmować będą na własnym parkiecie Zastal Zielona Góra, który zmaga się z problemami kadrowymi.



Zielonogórzanie obecnie, z bilansem 7-10 plasują się na 12. miejscu w tabeli Orlen Basket Ligi i wciąż mają szanse na awans co najmniej do play-in. Zastal gorzej radzi sobie na wyjazdach, gdzie wygrał tylko dwa z siedmiu rozegranych dotąd meczów. Ostatnio wygrane przeplatali porażkami. Pod koniec grudnia udało im się zwyciężyć dwa kolejne mecze (wcześniej taką serię zaliczyli tylko raz - na przełomie października i listopada) - z Dzikami (+1) i Treflem (+9). Później wysoko przegrali z Czarnymi (-27), wygrali ze Spójnią (+13), przegrali w Ostrowie ze Stalą (-14), by następnie sprawić olbrzymią niespodziankę - i zwyciężyć we włocławskiej Hali Mistrzów (+10). W ostatniej kolejce Zastal przegrał w Toruniu różnicą czterech punktów.



Trenerem zielonogórskiego klubu jest Serb, Vladimir Jovanović, a pomaga mu Litwin, Virginijus Sirvydis. Litwin rozpoczynał sezon jako pierwszy szkoleniowiec zielonogórzan, ale pod koniec listopada zatrudniono nowego trenera. Jovanović w przeszłości prowadził m.in. FMP Belgrad, Cibonę Zagrzeb, Crveną zvezdę Belgrad, a także bośniacką Igokeę.



W trakcie sezonu w klubie doszło do kilku zmian. Jako pierwszy, po zaledwie trzech występach, klub opuścił Detrek Browning. Na pewno niezwykle ważne było pozyskanie doświadczonego Waltera Hodge'a, który wystąpił w dwunastu spotkaniach Zastalu, zdobywając 8.8 pkt. na mecz, notując ponadto 5.0 as. Tyle, że Hodge'a w Zielonej Górze już nie ma. Przed meczem z Legią z klubem pożegna się ponadto jeden z najlepszych strzelców zespołu, grający na pozycjach 1-3, Sindarius Thornwell (śr. 13.0 pkt., 5.8 zb. i 42.4% za 3 pkt.), który otrzymał propozycję bajońskiego kontraktu z Chin. Ponadto w niedzielnym spotkaniu nie wystąpi na pewno ważny podkoszowy zielonogórzan - Kamari Murphy (śr. 9.0 pkt. i 5.1 zb.), który w ostatnim spotkaniu zerwał ścięgno Achillesa i w tym sezonie nie zobaczymy go już na parkiecie. Tak więc względem ostatniego spotkania, Zastalowi wypadło dwóch graczy z pierwszej piątki. Co oczywiście będzie szansą dla graczy dotychczas rezerwowych, do zaprezentowania swoich możliwości. Tyle, że to nie koniec problemów kadrowych Zastalu.









Przeciwko Legii nie zagra kontuzjowany w meczu ze Spójnią (z 13 stycznia) skrzydłowy Wesley Harris (śr. 14.5 pkt. i 5.3 zb. na mecz). Pod znakiem zapytania stoi występ środkowego, Veljko Brkicia. Serbski środkowy dołączył do drużyny zaledwie dwa tygodnie temu, zagrał w jednym meczu i doznał kontuzji. Według trenera, do treningu wróci najwcześniej dwa dni przed spotkaniem z Legią. W obecnym sezonie występował w przeciętnym serbskim zespole (grającym w drugiej lidze Adriatyckiej), Jokerze Sombor. Nawet jeśli będzie gotowy do gry, w pierwszej piątce, wobec kontuzji Murphy'ego, powinniśmy zobaczyć Macieja Żmudzkiego.



Wśród nowych graczy bardzo dobrze prezentuje się Ty Charles Nichols, który w ostatnim spotkaniu zdobył 22 punkty, pomimo przeciętnej skuteczności z gry (5/18, w tym 2/8 za 3). Nichols potrafił jednak wymusić aż 10 przewinień, a następnie trafił 10 z 12 rzutów wolnych. Zawodnik bierze na siebie wiele rzutów, ale także potrafi dzielić się piłką - w spotkaniu w Toruniu zaliczył 9 asyst. Ważne role w zespole odgrywają doskonale znany kibicom Legii, Filip Matczak, który po długich perturbacjach kontraktowych (głównie na linii King - agent zawodnika), wrócił do klubu, w którym występował z powodzeniem przed laty. Obecnie Filip zdobywa średnio 9.5 pkt. i trafia blisko 40 procent "trójek" w 23 min. na parkiecie. Z graczy polskiej rotacji ważne role odgrywają także kolejny były legionista - Michał Kołodziej (silny skrzydłowy, śr. 7.7 pkt. i 40% za 3 pkt.), Michał Sitnik (śr. 5.0 pkt. w 14,5 min.), Artur Łabinowicz (śr. 3.8 pkt.) i Marcin Woroniecki (śr. 2.9 pkt., 15 min.). Zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa Michał Pluta, który wystąpił jak dotąd w zaledwie trzech spotkaniach. Niewykluczone, że wobec problemów kadrowych, tym razem otrzyma szansę od serbskiego szkoleniowca i w hali na Bemowie zobaczymy naprzeciwko siebie dwóch braci - Andrzeja i Michała. Ponadto na pozycjach 2-3 występuje Litwin, Evaldas Šaulys (śr. 8.2 pkt.).



Pomimo trudnej sytuacji kadrowej, Zastal nie zamierza na Bemowo przyjeżdżać po jak najmniejszy wymiar kary. - Myślę, że Legia jest bardzo dobrą drużyną, z dobrą rotacją. W ostatnich tygodniach stworzyli silny team, z doświadczonym serbskim zawodnikiem, Aleksą Radanowem, który jest tez reprezentantem swojego kraju. Nie jest łatwo grać przeciwko nim, ale jak mówiłem, mamy wiele problemów z kontuzjami. Rozumiem, że jesteśmy trochę takim 'underdogiem' w tym meczu, ale damy z siebie wszystko, co mamy - powiedział trener Jovanović dla serwisu wzielonej.pl.



Dla wspomnianego Radanova występ przeciwko Zastalowi będzie debiutem w barwach Legii. Wszyscy ciekawi jesteśmy jak nowy zawodnik wkomponuje się do drużyny, która w ostatni weekend wyraźnie przegrała ze Startem Lublin, a dwa dni później w rezerwowym składzie pokonała Keilę Coolbet na koniec fazy grupowej ENBL. Względem ostatniego meczu ENBL, w drużynie zobaczymy na pewno Michała Kolendę i Kamerona McGustiego, którzy byli oszczędzani przez chorwackiego szkoleniowca. Do jego dyspozycji są obecnie wszyscy gracze, nie licząc Marcina Wieluńskiego i Filipa Maciejewskiego, których nie zobaczymy już do końca sezonu.



Legia może pochwalić się bardzo dobrą serią meczów z Zastalem i liczymy, że ta zostanie podtrzymana. Legioniści wygrali pięć kolejnych spotkań z zielonogórzanami. Ostatniej porażki doznaliśmy przed trzema laty, kiedy Zastal wygrał na Bemowie po dogrywce 85:79. W obecnym sezonie legioniści wygrali w Zielonej Górze w trzeciej kolejce 94:84.



Mecz Legii z Zastalem rozpocznie się o godzinie 15:30 w hali przy ul. Obrońców Tobruku 40. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ, a także w kasach biletowych przy wejściu do hali, od godziny 14:00. Tradycyjnie już zapraszamy do naszego kącika dziecięcego, który znajdować się będzie pod główną tablicą wyników. Nieopodal niego zlokalizowany będzie sklepik klubowy z naszymi pamiątkami. W przerwie będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 1000 złotych. Wszystkich kibiców zapraszamy do hali na Bemowie! Mecz będzie można także obejrzeć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 15-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 81,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,4%



Skład: Sam Sessoms, Andrzej Pluta, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 342 (śr. 20,1), Andrzej Pluta 212 (12,5), Michał Kolenda 191 (11,2), Mate Vucić 129 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72).



Ostatnie mecze obu drużyn:

20.10.2024 Zastal Zielona Góra 84:94 Legia Warszawa

03.01.2024 Zastal Zielona Góra 71:92 Legia Warszawa

22.09.2023 Legia Warszawa 90:72 Zastal Zielona Góra

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa pd. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



ORLEN ZASTAL ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 7-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,1 / 81,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,8%



Skład: Ty Charles Nichols, Marcin Woroniecki, Filip Matczak (rozgrywający), Evaldas Šaulys, Artur Łabinowicz, Michał Pluta (rzucający), Wesley Harris, Michał Kołodziej, Kamari Murphy, Michał Sitnik, Sindarius Thornwell (skrzydłowi), Veljko Brkić, Maciej Żmudzki (środkowi).

trener: Vladimir Jovanović, as. Virginijus Sirvydis



Najwięcej punktów: Wesley Harris 203 (śr. 14.5), Filip Matczak 143 (9.5), Ty Charles Nichols 36 (18.0).



Przewidywana wyjściowa piątka: Ty Charles Nichols, Artur Łabinowicz, Evaldas Šaulys, Michał Kołodziej, Maciej Żmudzki.



Wyniki: Anwil (d, 70:97), Twarde Pierniki (d, 68:79), Legia (d, 84:94), Górnik (w, 62:56), GTK (d, 98:83), Arka (w, 83:92), Śląsk (d, 82:88), King (d, 80:101), MKS Dąbrowa (d, 86:73), Start (w, 91:82), Trefl (d, 83:72), Dziki (d, 77:76), Czarni (w, 81:54), Spójnia (d, 91:78), Stal (w, 84:70), Anwil (w, 66:76), Twarde Pierniki (w, 83:79).



Termin meczu: niedziela, 9 lutego 2025 roku, g. 15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski