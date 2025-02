Trwa sprzedaż biletów na mecz z Puszczą

+ dodaj komentarz

Miodek Ty weź już lepiej sp......j i weź ze ze sobą tego niedojdę Jacka Z. Dwóch co nie potrafiło w Legii grać nagle strzelają w innych ligach. Czyja to wina?

Szanowni Kibice Legii Warszawa:

Krótko i "więzłowato" - w dużej mierze, od lat to Wy utrzymujecie, Klub i jego struktury.

Bilety, gadżety, bibeloty, światła, Myszki Miki, kaczory Donaldy, Żwirki i Muchomorki itp. itd.

I to Wy wiecie, co zrobić, żeby KONKRETNIE zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje od lat.

Wybór należy do każdego z Was...

