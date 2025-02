Wypożyczeni: Dwie bramki i asysta Nsame

Komentarze (41)

Borsi77 - 29 minut temu, *.play-internet.pl Mówiłem dawać mu pograć to odpali ale nie,rozkapryszony przedszkolak w za małych gaciach lepszy,ja prld...😡 odpowiedz

Norweg - 49 minut temu, *.wad.pl No jak chłop miał się pokazać jak dostał "parę "minut i pewnie czuł że i tak nic z tego nie będzie. Strzelił dwie bramki i to komu.....ehhhh odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl To powinien być wyrzut sumienia Feio. Wszyscy ci, którzy wierzą w nieomylność obecnego trenera, powinni przyłożyć sobie zimny okład na czoło. Feio jest wyznawcą tezy że lepiej głupio i bezproduktywne biegać (Gual) niż mądrze stać (Nsame). Mnie bliższa jest zdecydowanie ta druga szkoła. odpowiedz

Wars - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Ma mu kto podawać to i bramki są nie to co u nas. odpowiedz

Pablo Es - 1 godzinę temu, *.autocom.pl To jest to co mówię od dawna. Tu nawet sam Ronlado za wiele nie nastrzela, jak nie będzie miał piłek dostarczanych w pole karne. odpowiedz

Twójnick - 1 godzinę temu, *.orange.pl To może jednak trener ch...we, a nie piłkarze🤔 odpowiedz

Krzychu K-J - 1 godzinę temu, *.200.53 Gołym okiem było widać, że gościu ma smykałkę do strzelania goli i potrafi w polu karnym zachować zminą krew. No, ale nie, u nas każdy musi zapier*****. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.32.9 U Feio Liuboja też by nie grał bo.za.mało biegał i trenował. odpowiedz

Wielki Stach - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co z tego, że strzelił dwie bramki? Nie przebiegł 10000 metrów jak nasz golleador Gual. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Te bramki JP jakieś takie nieatrakcyjne. Gual by takich na pewno nie strzelił! odpowiedz

Mateusz z Gór - 39 minut temu, *.orange.pl @Żmija: Gual by nawinął rywala na zamach ze trzy razy i za 17 razem by weszło. odpowiedz

Wojak - 2 godziny temu, *.net.pl Żeby przykryć temat nieudolności Legii przy zakontraktowaniu napastnika przez zamknięciem zgłoszeń kadry do fazy pucharowej Ligii Konferencji i pewnie niepotrzebnego w tym kontekście pozbycia się Nsame (i ew. także Alfareli) , pojawił się temat zamienny/zastępczy dotyczący wykupienia dotychczasowego zawodnika Rubena Vinagre'a i związane z tym tytuły w prasie o hitowym transferze Legii, pobiciu przez Legię rekordu transferowego Ekstraklapy, ogłoszeniu tego transferu przez Legię itp. I tak prasa/media przestały pisać o braku zakontraktowania nowego napastnika przez Legię... odpowiedz

Dariusz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl U nas wolą tych co dużo biegają od tych, co potrafią strzelać. A tak na marginesie, to Lewandowski też u nas się nie sprawdził 😁 odpowiedz

Tot - 2 godziny temu, *.242.14 @Dariusz: Salah też był za cienki😂 odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.plus.pl Co z nami jest nie tak że marnujemy większość napastników a stawiamy na paralityka Guala? odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Obejrzałem skrót meczu. Obaj bramkarze są na poziomie Tobiasza i Kobylaka. odpowiedz

Wojak - 3 godziny temu, *.net.pl Żeby przykryć temat nieudolności Legii przy zakontraktowaniu napastnika przez zamknięciem zgłoszeń kadry do fazy pucharowej Ligii Konferencji i pewnie niepotrzebnego w tym kontekście pozbycia się Nsame (i ew. także Alfareli) , pojawił się temat zamienny/zastępczy dotyczący wykupienia dotychczasowego zawodnika Rubena Vinagre'a i związane z tym tytuły w prasie o hitowym transferze Legii, pobiciu przez Legię rekordu transferowego Ekstraklapy, ogłoszeniu tego transferu przez Legię itp. I tak prasa/media przestały pisać o braku zakontraktowania nowego napastnika przez Legię... odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Jeszcze jedna sprawa, wszyscy mówimy, że brakuje napastnika, a ja dodam że także rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia jakim był Josue, Odidja Ofoe czy Radović. Króla środka pola. Z całym szacunkiem, ale Kapustka czy Elitim nigdy im nie dorównają. Można było narzekać na Josue , że spowalnia grę, robi kółeczka, ale potrafił być w dobrym miejscu w idealnym czasie. Teraz chłopaki biegają jak dzieci we mgle. A o dosrodkowaniach z rzutów rożnych nie będę się wypowiadał, bo nie rozumiem jak można to robić jak w meczu z Piastem. odpowiedz

Cch - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Najważniejsze że Gual przebiega 11,5 km w meczu... odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Dwie bramki Nsame, to idealne podsumowanie idiotycznych decyzji całego zarządu Legii od prezesa po trenera. Rozumiem gdybyśmy mieli 5 napastników, oki jest ciasno, trzeba kogoś wypożyczyć, ale nie w obecnej sytuacji. odpowiedz

Optymizm - 3 godziny temu, *.chello.pl U nas chyba chodziło że nie przykładał się do treningów dlatego trener na niego nie stawiał. Dobra jest na wypożyczeniu to wróci 😁 odpowiedz

Tomaszowa Ból - 3 godziny temu, *.52.234 A niech strzela, to go wykupią i pozbędziemy się zbędnego ciężaru. odpowiedz

Tombo - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Tomaszowa Ból: Dokładnie! odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Faja ty rasistowski dyletancie dalej graj miernota gualem....miałeś 2 napastników którzy mogli się uzupelniac Nsame i Kramera zostałeś z niczym. Faja Zieliński Mozyrko Herra Sledz OUT odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wina Feio. On szuka biegaczy nie piłkarzy. Spokojnie wrzuci 10-13 goli a Gual max 3 w gorszej lidze. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl @Hiszpan: może za długo pracował w rakowie tam tez szukają nie strzelających odpowiedz

Tony Adams - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Teraz wszyscy bija piana do Nsame, bo strzelil gola w pierwszym meczu. Czy nawet drugim. Podobnie bylo z Kosta Runjajicem, piana totalna bo byl drugi w serie A.

Zaliczyl zjazd, co bylo oczywiste i tylko kwestia czasu, i sluch po nim na forum (znafcuf i ekspertuf) zaginal.

Stawiam flaszke ze bedzie identycznie z No-N(s)ame´m.

Dajcie mu jeszcze 3-4 mecze i zobaczymy jak gesta bedzie piana. odpowiedz

Kamień - 3 godziny temu, *.chello.pl @Tony Adams:

nie zapominaj, że on już tam był 2 razy królem strzelców, więc chyba coś tam potrafi, więc żebyś się nie ździwił odpowiedz

Tony Adams - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Kamień: Tak, byl tam krolem strzelcow. W ubieglym wieku. Czasu nie oszukasz, a to stary dzad juz. Wiec, zebys sie (sam) nie zdziwil. odpowiedz

xxL - 3 godziny temu, *.com.pl @Kamień: kiedys był taki koles "gucio" warzycha. napastnik jednego klubu - greckich koniczynek... czasami tak jest ze w jednej lidze, zespole cos idzie, a gdziekolwiek indziej juz nie...

inny przykład: taki piatek... postrzelał cos w lidze w włoskiej, potem nigdzie indziej długo nic (nawet w słabszych ligach) i nagle przebłysk w turcji...



co do nsame trudno powiedziec co nie zatrybilo - nie istniał w cienkim como, nie zaistniał w polsce - za to mistrz jednego podworka. tu chyba potrzeba dokladnej analizy dlaczego tak sie dzieje... a moze po prostu to tzw sęp i poza pole karne nie wychodzi - tylko trzeba mu tam pilke dostarczyc...

patrzac jednak na dosrodkowania naszych kopaczy to... oczy krwawia... odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.165.25 @Tony Adams:

A kogo mądralo mamy w zamian!!!! ??? Guala??? Pekharta??? Można sobie bredzić ze Nsame nie taki, ze już nie te lata. Ale wypożyczyliśmy i starego Nsame i młodego Majewskiego. Z kim my dzisiaj pozostaliśmy zeby pisać takie bzdury jak ty o Nsame??? odpowiedz

Cch - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Tony Adams: jeżeli nie ma kręconych blach to ma 31 lat.. bez przesady z tym starym dziadem 🤣 odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.com.pl @Cch: Minimum 4-5 lat do przodu. A broda wskazuje na więcej, nawet ja po 40 takiej siwej nie mam, a należę do tych co pierwsze siwe włosy mieli na koniec LO. odpowiedz

Tony Adams - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @geds: Bzdury? Serio? W ktorym konkretnie miejscu?

2-3 mecze i zobaczymy jak i czy ty dalej bedziesz bil piane do tego starego dziada.



@Cch: ten dziad nawet chodzic o wlasnych silach nie potrafil. Wiec na pewno nie ma "przebijanych blach". odpowiedz

Twitter - 4 godziny temu, *.com.pl Z Atromitosem, w którym występuje Carlitos🖐 odpowiedz

Obiektywny - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Obiektywnie rzecz ujmując albo liga Szwajcarska jest słabsza (w co watpie) albo coś jest u nas nie tak że zawodnik po kilku treningach tam gra strzela bramki a w Legii nie łapał sie nawet na ławkę, może jednak trzeba było dać szansę a nie wstawiać tego paralityka z Hiszpanii odpowiedz

Xcc - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Obiektywny: a to szans nie dostawał? Xd a może po prostu w innym klubie mu się lepiej gra odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Obiektywny: specyfika ligi jest inna, ale co z tego. Obie te drużyny występują w Europie i mierzyły się z polskimi drużynami. San Gallen wyeliminowało między innymi Śląska Wrocław a Lugano wygrało z nami. Jeszcze kilka takich spotkań i nie będzie wątpliwości co do tego że Nsame wciąż jest zajebisty. odpowiedz

Konot - 2 godziny temu, *.plus.pl @Xcc: tyle co Parakityk z Hiszpanii nie dostawał, gwarantuje Ci ze przy tylu minutach miałby teraz z 10 bramek na koncie odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl Siwobrody jednak coś potrafi strzelać. Miszta jednak coś potrafi bronić. Jaki z tego wniosek? Problemem jest sztab trenerski. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl He he, nasi znawcy z Legii, łącznie z trenerem mają nosa do wyszukiwania napastników dla innych drużyn, to już nie pierwszy raz,chyba trzeba mocno przwietrzyc ten pion, i dodaj oleju do głowy trenerowi, bo coś słabo u niego z doborem zawodników. 🤣🤣 odpowiedz

