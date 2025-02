Pokaz świetlny przed meczem z Puszczą

15 lutego, przed meczem z Puszczą Niepołomice, na stadionie przy ul. Łazienkowskiej zaprezentowany zostanie kolejny pokaz świetlny. Jego motywem przewodnim będzie hasło: Z miłości do Legii. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Na ten moment zajętych jest ponad 14 tysięcy miejsc. Wejściówki możecie kupować na bilety.legia.com . Zapraszamy!

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

C. - 27 minut temu, *.warszawa.pl Pokazy są fajne, ale nie są za darmo, a pieniądze powinny iść na inne cele- NA PRZYKŁAD NA NAPASTNIKA! odpowiedz

Arecki - 34 minuty temu, *.tepsanet.com Stadion to dyskoteka? Nie potrzeba pokazòw świateł.Tu potrzeba piłkarzy pokroju Ljuboji.itp.a stadion sam się zapełni bez pomocy świecidełek! odpowiedz

DrVitek - 47 minut temu, *.chello.pl Ponoć puszcza się mobiluzje na ten wyjazd i mają przyjechać w 50 osób odpowiedz

123 - 55 minut temu, *.chello.pl Lepsza bylaby prezentacja ogarnietego napadziora. odpowiedz

Gość - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wolałbym prezentację nowego, skutecznego napastnika. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Z milosci do Legii to niech zaczna zatrudniac kompetentnych ludzi a nie mydlic oczy kibicom jakimis pokazami swietlnymi i wmawiac im postawe, ze trzeba byc z klubem. My to wiemy, wypelniamy stadion mimo, ze od 4 lat nie bylismy mistrzem, ba, nie bylismy nawet b lisko mistrza co u nas jest dramatem. Ale za rok to sie skonczy i zadne pokazy tego nie zmienią jak sie nie klub nie wezmie do roboty. odpowiedz

piekario - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wolałbym pokaz dobrej gry odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Lepiej, żeby z tych świateł wyłonił się nowy napastnik. odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Malarz spadaj do Bełchatowa: właśnie, swoją indolencję próbują kupić ludzi takim badziewiem. Mieli pięciu napastników, bez względu na ich jakość, wysłali trzech na saksy a zostawili jednego w miarę sprawnego i jednego kulawego, przecież to jakiś ponury żart 🤬 Na dodatek ten sprawny ma 3 żółte kartki na koncie

I myślą że ludzi jakieś światełka obchodzą. Ł3 to nie lunapark ! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.