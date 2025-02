Hokej

Juniorzy Legii zagrają w barwach I-ligowego Stoczniowca Gdańsk

Sobota, 8 lutego 2025 r. 14:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia nie posiada hokejowej drużyny seniorów od 2015 roku. W ostatnich latach coraz lepiej wygląda w naszym klubie szkolenie grup młodzieżowych, które odnoszą sukcesy w swoich kategoriach wiekowych. Niewykluczone, że niebawem uda się Legii "zmontować" zespół, który powalczy w rozgrywkach seniorskich. Na razie legioniści dysponowali dwunastoma zawodnikami mogącymi występować na poziomie I ligi. A to zbyt mało, by samemu zgłosić zespół do rozgrywek, nie mówiąc o kwestiach organizacyjnych. Dlatego też doszło do współpracy ze Stoczniowcem Gdańsk, do którego trafili wspomniani legioniści.



Na mocy dwustronnej umowy pomiędzy Legią i Stoczniowcem, nie tylko 12 graczy Legii występuje w klubie z Trójmiasta, ale i Stoczniowiec wybrane mecze rozgrywać będzie w obecnym sezonie w Warszawie. Tak będzie m.in. 15 lutego, kiedy o 14:00 w hali Torwaru II, GKS Stoczniowiec zagra z SMS-em Toruń.



- To wychowankowie Akademii Hokejowej Legii Warszawa, jednak ze względów organizacyjnych nie mogliśmy wystawić pełnej drużyny. Stąd współpraca z GKS Stoczniowiec, aby nasi zawodnicy mogli grać na najwyższym poziomie, wciąż jednak trenują w Warszawie - tłumaczy dyrektor sportowy AHLW, były reprezentant kraju oraz zawodnik Legii, Tomasz Wołkowicz.



- Chcemy iść do przodu, nie hamować i starać się rozwijać nie tylko umiejętności indywidualne, ale też warszawski hokej - dodaje wiceprezes AHLW, ponad stukrotny reprezentant Polski, wychowanek Stoczniowca, Przemysław Odrobny.



Odrobny zauważa, że za dwa lata hokejowa Legia będzie świętowała stulecie. - Chcemy, aby ta rocznica dała się wszystkim zapamiętać - zapewnia.