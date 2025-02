14-16.02: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę piłkarze Legii zagrają przy Łazienkowskiej z Puszczą i można spodziewać się, że kibice zaczną rozliczać działaczy za ich nieporadność z ostatnich miesięcy. W niedzielę o 16:00 swój mecz ligowy w hali przy ul. Gładkiej zagrają futsaliści - zachęcamy do wspierania. Juniorzy koszykarskiej Legii będą gospodarzem turnieju Centralnej Ligi Juniorów (transmisja na Youtube PZKosz). Z kolei dwaj pięściarze naszego klubu - Bartłomiej Rośkowicz i Paweł Sulęcki wezmą udział w Suzuki Boxing Night w Łomży, gdzie będą walczyć w meczu Polska - Belgia - transmisje w TVP Sport. Rozkład jazdy: 14.02 g. 20:00 FC Den Haag - Jong Ajax 15.02 g. 12:00 Amp Futbol Legia - Amp Futbol Zawisza Bydgoszcz [amp futbol][LTC 7] 15.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - Zawisza Bydgoszcz [LTC 6] 15.02 g. 17:30 Górnik Zabrze - Radomiak Radom 15.02 g. 20:15 Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice 16.02 g. 16:00 Legia Warszawa - Dreman Opole Komprachcice [futsal, ul. Gładka 18] 16.02 g. 18:30 Legia II Warszawa - Znicz Basket Pruszków [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Turniej koszykarskiej CLJ [ul. Obrońców Tobruku 40]: 14.02 g. 17:30 Profbud Legia Warszawa - Nawrot Śląsk Wrocław 15.02 g. 15:00 Profbud Legia Warszawa - WKK Wrocław 16.02 g. 15:00 Profbud Legia Warszawa - Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań Młodzież: 15.02 g. 13:00 Legia U8 - GKS Katowice 17 [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 13:00 Legia U7 - Sporting Zielonki [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 13:00 Legia U9 - Pokój Sadów 16 [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 14:00 Legia U15 - Sandecja Nowy Sącz 10 [LTC 6] 15.02 g. 14:00 Legia U12 - Beniaminek Krosno 13 [LTC 7] 15.02 g. 15:00 Legia U11 - Lechia Gdańsk 14 [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 15:00 Legia U10 - Lechia Gdańsk 15 [ul. Łazienkowska 3] 15.02 g. 16:00 Legia U13 - Beniaminek Krosno [LTC 7] 16.02 g. 10:00 Legia U14 - Union Berlin 11 [LTC 7] 16.02 g. 12:00 Legia U16 - Union Berlin 09 [LTC 7] 16.02 g. 14:00 Legia U11 - Olimpic Wrocław 14 [LTC 7] 16.02 g. 17:00 Legia U13 - Olimpia Elbląg [ul. Łazienkowska 3]

