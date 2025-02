Futsal

PP: We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 2-5 Legia Warszawa

Środa, 12 lutego 2025 r. 20:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/8 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa wygrała z zespołem We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5-2 i awansowała do kolejnej rundy. Do przerwy legioniści prowadzili 3-1. Kolejne spotkanie rozegrają 16 lutego o godz. 16:00 z Dremanem Opole Komprachcice.









Już w 2. minucie gospodarze przeprowadzili dobrą akcję, zakończoną uderzeniem Macieja Jankowskiego w poprzeczkę. W 7. minucie dobrze piłkę odebrał Michał Klaus, przerzucił na prawą stronę, a tam Rui Pinto skutecznym uderzeniem zdobył pierwszą bramkę. W odpowiedzi rywale trafili w słupek. W kolejnych minutach kilka świetnych interwencji zaliczył bramkarz stołecznego zespołu, Tomasz Warszawski.



W 16. minucie wyrównującą bramkę zdobył Brayan Fernandez Mera, który z najbliższej odległości wbił do siatki piłkę zagraną z rzutu rożnego. Gospodarze nie cieszyli się jednak zbyt długo z remisu, bo 9 sekund później prowadzenie Legii dał Michał Klaus. W 19. minucie legioniści wykonywali przedłużony rzut karny, ponieważ zawodnicy We-Metu popełnili 6. faul. Do stałego fragmentu podszedł Rui Pinto, bramkarz odbił piłkę, ale ta wróciła w boisko, dopadł do niej Denis Lifanow i umieścił w bramce.



W 23. minucie Rui Pinto zagrał do Victora Delgado, ten odegrał z powrotem do Pinto, który podwyższył prowadzenie Legii. Przez ostatnie 10 minut legioniści musieli bardzo uważać, ponieważ mieli na swoim koncie już 5 przewinień i każde koleje skutkowałoby przedłużonym rzutem karnym. W 37. minucie dobry i skuteczny strzał oddał Mateusz Madziąg. Jeszcze na 5 sekund przed zakończeniem zawodnicy Legii wykonywali przedłużony rzut karny. Do piłki podszedł Oskar Szczepański, który chwilę wcześniej pojawił się na placu gry, i pewnie wykonał stały fragment.



0-1 - 06:18 Rui Pinto

1-1 - 15:01 Brayan Fernandez Mera

1-2 - 15:10 Michał Klaus

1-3 - 18:32 Denis Lifanow

1-4 - 22:47 Rui Pinto

2-4 - 36:22 Mateusz Madziąg

2-5 - 39:55 Oskar Szczepański



We-Met: 99. Jakub Kornat, 2. Mateusz Madziąg, 22. Dmytro Rybicki, 23. Marcin Choszcz, 29. Maciej Jankowski

rezerwa: 1. Jarosław Morykyszka, 12. Krzysztof Jeliński, 6. Kamil Roll, 10. Mateusz Wesserling, 11. Hugo Freitas, 16. Brayan Fernandez Mera, 17. Maksymilian Lis, 20. Oleksandr Bondar, 37. Dominik Ostrak



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 5. Mykyta Storożuk, 9. Denis Lifanow, 9. Michał Klaus, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



żółte kartki: Bondar, Jankowski - Rui Pinto



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal