Uraz Radovana Pankova

Wsciek(L) y - 36 minut temu, *.orange.pl I dobrze. Za te odepchnięcie bez sensu po naszym polem karnym. Zachował się jak nowicjusz , jak nie panuje nad emocjami to won. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Już skład zaczyna się sypać,i wyników też nie ma.Beznadzieja. odpowiedz

Bóg nie ruchliwy ale sprawiedliwy daje młodym szansę - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dzięki Bogu wreszcie pogra Ziółkowski jeszcze wypożyczony Kova... Dla Tobiasza Gual dla Szepaniaka bichaczjan dla Urbańskiego a Elitim dla Oiedele odmłodzony skład z nadzieją kosztem emerytów którzy nic nie osiągnęli i blokują miejsce odpowiedz

księciunio - 1 godzinę temu, *.chello.pl Feio wypad z legii, to nie poligon doświadczalny odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.aster.pl @księciunio: a kim ma grać, kto ma strzelać? Gual bezmyślny czy lewanoga Chodyny i prawa Wahana którymi tylko się podpierają. Kasa w oczach zarządu a nie poziom sportowy. Do Hiszpanii polecieli pilnować przygotować, zamiast robić transfery. Przy Zielińskim mistrzostwa nie ma. odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @księciunio: a kim on ma grać Gual to jest porażka co daje wszołek na prawej obronie nic w pomocy to był dobry tu masakra kapustka bez formy piłka odbija się jak od ściany odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.lunet.eu @Tym: nie wiem dlaczego czepiasz się Wszołka odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Odp:bo w pomocy miał asysty gole a tu nie potrafi bronić przy stałych fragmentach ( nie w dzisiejszym meczu akurat ) podaje źle i macha tymi łapami odpowiedz

