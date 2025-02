Augustyniak: Liczyliśmy na 6, a zdobyliśmy 1 punkt

Niedziela, 9 lutego 2025 r. 00:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Początek rundy rewanżowej na pewno nie jest dla nas udany. Liczyliśmy na 6 punktów, a zdobyliśmy tylko 1 i to na własne życzenie. Nie wykorzystujemy sytuacji, które mamy, a sami tracimy proste bramki. Piast dziś miał jedną szansę na gola, zdobył go i wygrał mecz. Musimy pracować dalej nad kreacją i spokojem przy wykończeniu - powiedział po porażce z Piastem Gliwice pomocnik Legii, Rafał Augustyniak.









- W rundzie jesiennej w spotkaniu z Piastem straciliśmy dwie bramki po wrzutach z autu, dziś również po stałym fragmencie gry. To jedyny stały fragment gry, przy którym zachowaliśmy się źle i od razu straciliśmy bramkę. Trener nas uczulał na ten element gry, ale taka jest piłka - nie zawsze wszystko wychodzi. W tamtym momencie lepiej zachowali się zawodnicy Piasta, wykorzystali ją, a później oddali nam piłkę i czekali na kontrataki. Nam niestety nie udało się strzelić.



- Nie powiedziałbym, że wygrał dziś zespół lepszy. Tak naprawdę, to my mieliśmy kontrolę nad meczem, byliśmy dłużej przy piłce i stwarzaliśmy więcej sytuacji. Piast po prostu wykorzystał to, co miał, my nie i tyle.



- Szkoda, że nie udało się zagrać Vladanovi Kovacevicowi na zero w tym debiucie. Takie coś na pewno by mu pomogło lepiej zaaklimatyzować się w zespole. To jest jednak dobry bramkarz i mam nadzieję, że pomoże nam na przestrzeni całej rundy.