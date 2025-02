Koszykówka

Legia w półfinałach MP U-19

Niedziela, 9 lutego 2025 r. 11:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Legii Warszawa awansowali do półfinałów mistrzostw Polski do lat 19. Legioniści prowadzeni przez Macieja Jankowskiego wygrali w turnieju ćwierćfinałowym w Katowicach oba mecze i jako jedyny zespół tej grupy awansowali do kolejnego etapu mistrzostw Polski. O ile sobotni przeciwnik nie postawił legionistom zbyt wymagających warunków, o czym najlepiej świadczy rekordowy wynik 143-73, to w niedzielę przeciwnik był już o wiele mocniejszy.









UKS SP 27 Katowice, gospodarz zawodów, w niedalekiej przeszłości wyeliminował legionistów z młodzieżowych mistrzostw Polski. W niedzielnym meczu pierwsza kwarta potwierdzała, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Po pierwszej kwarcie był remis 19:19, a szczególnie mocna defensywa katowiczan sprawiała legionistom problemy. Od drugiej kwarty nasi gracze przeważali już wyraźnie - wypracowali sobie kilkanaście punktów przewagi i do końca spotkania nie roztrwonili jej. Dziś najlepszym strzelcem Legii był Błażej Czapla, który zdobył 19 punktów, trafiając 5 razy za trzy punkty. Podwójną zdobycz - 13 punktów i 12 zbiórek zanotował Dawid Niedziałkowski.



08.02, Katowice: Legia Warszawa 143-73 (44:24, 26:17, 37:20, 36:12) AZS UJK Kielce

Legia: Julian Dąbrowski 18, Dawid Niedziałkowski 16, Tytus Antoniuk 15 (1), Krzysztof Antosik 14 (2), Błażej Czapla 13 (3), Jakub Gomółka 13 (1), Patryk Redłowski 12, Tristan Witeńko 11, Kamil Kisiel 10 (1), Igor Jankowski 9 (1), Eryk Frużyński 8, Antoni Wojciechowski 4.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki



AZS: Dominik Wesołek 28 (2), Kacper Kołodziejczyk 11, Sebastian Kania 8 (2), Szymon Nowak 8 (2), Arkadiusz Lenartowicz 6, Gustaw Piątek 6 , Tymofii Reutov 3 (1), Jakub Krzemiński 3 (1), Stanisłąw Sobota 0, Igor Kubuś 0, Wojciech Banach 0, Piotr Kuncewicz 0.

trener: Robert Dutkiewicz, as. Bartłomiej Lisowski



Sędziowie: Rafał Bogdan, Marcin Durkalec ; Komisarz: Grażyna Szulik



09.02, Katowice: UKS SP 27 Katowice 71-99 (19:19, 17:32, 19:25, 16:23) Legia Warszawa

UKS: Kamil Binkiewicz 22 (3), Wojciech Jagiełło (k) 15 (2), Bartosz Folga 13, Taras Vorobei 12 (1), Mateusz Walkowicz 5, Krzysztof Porwit 2, Kacper Litwinowicz 2, Wiktor Wiśniewski 0, Wiktor Krzyk 0, Mikołaj Kozłowicz 0, Oskar Gilowski 0.

trener: Jacek Wróblewski, as. Marcin Lichtański



Legia: Błażej Czapla 19 (5), Julian Dąbrowski 16 (1), Krzysztof Antosik 14 (2), Tytus Antosik 13, Dawid Niedziałkowski 13, Jakub Gomółka 12, Wojciech Krzyszczak 5 (1), Igor Jankowski 3 (1), Eryk Frużyński 2, Kamil Kisiel (k) 2, Tristan Witeńko, Patryk Redłowski 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki



Wynik trzeciego meczu: AZS UJK Kielce 59:106 UKS SP 27 Katowice







