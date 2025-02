Analiza

Punkty po meczu z Piastem Gliwice

Poniedziałek, 10 lutego 2025 r. 12:23 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Klasyka gatunku; chcieli zaskoczyć Piasta, a sami zostali zaskoczeni; Kapuadi napastnikiem; kreatywność? Elitim; macham, a ja wciąż macham - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice, w którym przegraliśmy 0-1.



1. Klasyka gatunku

Gdy zobaczyłem wyniki Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa, miałem wewnętrzne przeczucie, że to zły omen dla Legii... Porażki wyżej notowanych przeciwników stworzyło kolejną w tym sezonie szansę dla podopiecznych trenera Goncalo Feio, by zbliżyć się do nich w tabeli i zmniejszyć stratę punktową. Jednak wszyscy wiemy, jak to często kończy się stratą punktów przez Legię. Tym razem nie było inaczej.