Koniec serii ze zdobytą bramką

Poprzednio na zero z przodu zagraliśmy 20 września 2024 roku na stadionie w Szczecinie, gdzie ulegliśmy Pogoni 0-1 . Aktualna średnia bramek na mecz Legii wynosi 2,15 .

W niedzielę na stadionie Piasta piłkarzom Legii nie udało się zdobyć bramki. To rzadkość w tym sezonie, bowiem podopieczni Goncalo Feio w bieżących rozgrywkach zwykle przynajmniej raz znajdują sposób na bramkarza rywali. Mecz z Piastem zakończył serię 18 spotkań ze strzelonym golem, wliczając wszystkie oficjalne rozgrywki, w których uczestniczą "Wojskowi".

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jakże supersilna jest nasza drużyna, skoro gościu, który w Szwajcarii strzela jak na zawołanie, u nas nie mieścił się w podstawowym składzie, a i z ławki rzadko wchodził. To budujący fakt, świadczący o naszej sile i fachowości naszego sztabu szkoleniowego 💪 odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gualem chcecie te bramki zdobywać?🤔 odpowiedz

Huwdu - 2 godziny temu, *.skybroadband.com Za to Nsame w ten weekend 2 bramki i tydzien temu asysta w doliczonym czasie gry na wage 3pkt odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak mają strzelać jak oddali wszystkich napastników został tylko gual który wydaje mi się że czasami niema pojęcia że jest na boisku brawo skauci niby fachowcy od transferow odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl Nieumiejętność dogadania się z takim grajkiem jak Nsame, idzie niestety na wieeeeeeelki minus dla trenera. Wiadomo, że taki strzelec ma ego. niestety, trener większe i gramy grzecznym wobec Feio Gualem, który po reakcjach na boiskowe niepowodzenia przypomina dzieciaka z podstawówki. odpowiedz

Super"L" - 4 godziny temu, *.tpnet.pl A Nsame zaliczył dzisiaj dublet 🤔 odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.orange.pl Jean-Pierre Nsame z przytupem wrócił do ligi szwajcarskiej. Napastnik strzelił dwa gole na wagę zwycięstwa 2:1 z FC Zurich.

🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Younger - 2 godziny temu, *.chello.pl @Auror:

widać liga szwajcarska jest słabsza niż nasza odpowiedz

