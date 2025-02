Na stadionach: W Szczecinie stare zasady, nowe pokolenie

Wtorek, 11 lutego 2025 r. 16:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W związku z nowymi kibicowskimi przyjaźniami, ciekawe było piątkowe spotkanie pomiędzy Pogonią i Górnikiem, na którym w młynie Portowców pojawili się chorzowianie. O starych zasadach i nowym pokoleniu traktowała choreografia Pogoni. W bardzo dobrych liczbach na wyjazdach pojawili się lechici i legioniści.



Fani "Kolejorza", wspierani przez Arkę, w ponad 1800 os. pojawili się na stadionie Lechii. Zaprezentowali przy tym oprawę "Lech Poznań przyjeżdża!" z pirotechniką. Pirotechniczny pokaz również po stronie lechistów, choć bez żadnych większych prezentacji. Legia w 1215 osób zawitała do Gliwic, gdzie, podobnie jak gospodarze, odpaliła pirotechnikę. Oprawę na wyjazdowym meczu z Koroną zaprezentowali również fani Motoru.









W najbliższym tygodniu Jagiellonię czeka pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Lech Poznań (1817)

Gospodarze wspierani przez Stomil (83) i GKM Grudziądz (40). Na trybunach niespełna 14 tys. fanów. Lechici zaprezentowali malowaną sektorówkę, transparent "Lech Poznań przyjeżdża!" oraz racowisko. Pirotechnikę odpalili także gdańszczanie. Fani KKS-u wraz z Arką stawili się w bardzo dobrej liczbie - 1817 osób.



Piast Gliwice - Legia Warszawa (1215)

Legioniści do Gliwic przyjechali w nadkomplecie - 1215 osób, z dwunastoma flagami, w tym Zagłębie (360) i Olimpia (20). Gospodarze ze sporym młynem, wraz z nimi GKS Jastrzębie. Piast zaprezentował zgodową oprawę - pasy materiały w barwach Piasta i GKS-u Jastrzębie, 30 rac, a także flagi na kijach + ognie wrocławskie. Legioniści w drugiej połowie odpalili stroboskopy i ognie wrocławskie i machali dziesięcioma flagami na kijach. Gospodarze wywiesili transparent "GKS Jastrzębie zostawiliście - JSW wstydzić się powinniście".



Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze (870)

Portowcy po raz pierwszy oficjalnie wspierani przez Ruch. Gospodarze zaprezentowali oprawę m.in. przedstawiającą Gryfa i symbol Hooligana, transparent "Lads from Szczecin - old rules, new generation!", a całość uzupełniły odpalone po bokach race. Zabrzanie w dobrej liczbie i z głośnym dopingiem - było ich 870, w tym Hajduk (87), Wisłoka (23), GieKSa (19) i ROW (4). Z obu stron nie brakowało "uprzejmości".



Korona Kielce - Motor Lublin (766)

Motorowcy na wyjazd do Kielc wybrali się w 766 osób, w tym Śląsk (5). Zaprezentowali oprawę - transparent "Motorowcy wyjazdowcy", flagi na kijach plus piro. Na trybunach ponad 9 tys. kibiców i niezły młyn Koroniarzy.



Raków Częstochowa - GKS Katowice (373)

Na trybunach komplet widzów i wypełniona po brzegi klatka przez GieKSiarzy.



Stal Mielec - Jagiellonia Białystok (266)

Białostoczanie w piątek w Mielcu stawili się w 266 osób i z trzema flagami.



Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin (75)

Puszcza zagrała ostatni mecz na stadionie Cracovii przed powrotem do Niepołomic. Zagłębie w poniedziałek stawiło się w Krakowie 75 osób z jedną niewielką flagą.



Widzew Łódź - Cracovia (-)

Fani Cracovii na ten wyjazd pojechać nie mogli za zajścia, które miały miejsce na ostatnim spotkaniu obu drużyn w Krakowie. Tamtemu meczowi poświęcona była również oprawa gospodarzy - kartoniada na prostej "Widzew Pany!".



Radomiak Radom - Śląsk Wrocław (-)

Do końca roku 2025 potrwa budowa trybun za bramkami, więc mniej więcej tyle czasu nie będą przyjmowani na stadionie Radomiaka kibice gości.



Wyjazd tygodnia: 1817 kibiców Lecha w Gdańsku

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na wyjazdowym meczu z Lechią



