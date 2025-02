Futsal

Legia Warszawa 3-3 Dreman Opole Komprachcice

Niedziela, 16 lutego 2025 r. 17:35 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zremisowali z Dremanem Opole Komprachcice 3-3. Do przerwy był9o 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 19 lutego o godz. 20:30 z Rekordem Bielsko-Biała.









Już w 10. sekundzie spotkania na prowadzenie wyszli zawodnicy drużyny gości, którzy dobrze wykonali rzut wolny, a zupełnie niepilnowany Pautiak trafił do bramki. W 7. minucie legioniści mieli dużo szczęścia. Uderzona przez Błanka piłka minęła Tomasza Warszawskiego i trafiła w słupek. Na szczęście odbiła się od niego tak, że wróciła z powrotem w boisko. W 11. minucie do wyrównania doprowadził Rui Pinto. Zawodnik z Opola tak niefortunnie wyprowadzał piłkę, że trafił nią w zawodnika Legii. Odbita od niego futsalówka zaskoczyła bramkarza i wpadła do siatki.



Niespełna półtorej minuty po wznowieniu gry ponownie na prowadzenie wyszli goście. Po dobrej akcji z najbliższej odległości bramkę zdobył Sebastian Szadurski. W 36. minucie Victor Delgado został sfaulowany w polu karnym przez Pautiaka. Sędzia nie miał wątpliwości i odgwizdał przewinienie. Do piłki podszedł Michał Klaus, który jednak uderzył prosto w bramkarza. W 27. minucie zawodnicy zespołu gości wyszli z szybką kontrą, która zakończyła się trafieniem Mateusza Mrowca. W 29. minucie po raz kolejny legioniści doprowadzili do wyrównania za sprawą Rui Pinto. Po chwili nerwowo zareagował Szadurski, za co został ukarany bezpośrednią czerwoną kartką. Ostatnie minuty spotkania zapowiadały się zatem bardzo nerwowo. Grający przez 2 minuty legioniści byli bardzo bliscy wyrównania, ale gości bronili się niezwykle ofiarnie.



W 34. minucie Legia wyrównała po raz kolejny. Po dobre akcji do bramki trafił Denis Lifanow. Po chwili uderzali Andre Luiz i Christian Rodriguez.



Legia Warszawa 3-3 (1-1) Dreman Opole Komprachcice

0-1 - 0:10 Maksym Pautiak

1-1 - 10:58 Rui Pinto

1-2 - 21:26 Sebastian Szadurski

1-3 - 26:08 Mateusz Mrowiec

2-3 - 28:15 Rui Pinto

3-3 - 33:42 Denis Lifanow



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denis Lifanow, 9. Michał Klaus, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



Dreman: 1. Serhij Burduja, 6. Roc Molins, 30. Denys Błank, 88. Maksym Pautiak, 98. Sebastian Szadurski

rezerwa: 22. Dawid Lach, 5. Mateusz Matlęga, 7. Jakub Janczak, 10. Brayan Parra Toloza, 11. Mateusz Kosowski, 19. Felipe de Freitas, 21. Kacper Kaczka, 70. Mateusz Mrowiec



żółte kartki: Rodriguez, Pinto - Kaczka, Pautiak

czerwona kartka: Szadurski



