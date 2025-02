21. kolejka Ekstraklasy. Legia i Jagiellonia gonią Lecha

Komentarze (22)

Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie sądziłem, że z zazdrością będę spoglądał na stan posiadania Jagi w kwestii napastników... odpowiedz

13 - 15.02.2025 / 16:09, *.205.18 A mogliśmy mieć 38 punktów...🤔 odpowiedz

bzura7 - 15.02.2025 / 12:57, *.. Do:Wyrwikufel, dokładnie tak i teraz tak sobie myślę jakby nasza wspaniała drużyna nie potraciła tak frajersko punktów to można by było przez chwilę pomyśleć o Mistrzostwie 🏆 a tak możemy tylko po marzyć, tylko który to już sezon? Pozdrawiam (L) odpowiedz

Wyrwikufel - 15.02.2025 / 00:26, *.. Raków pokazał jak się powinno grać z łachem u nich na bulwa arena. Legia w listopadzie pojechała tam i zagrała jak cipa. Nie pamiętam kiedy Legia przegrała wcześniej z łachem różnicą 3 bramek. Dziś drżymy o wynik z jakąś Puszczą. Do czego to doszło? Gdzie jest ta Legia???!!! odpowiedz

Hiszpan - 14.02.2025 / 23:43, *.telnaptelecom.pl Raków dziś pokazał jak się gra. Szkoda że w Warszawie nie ma takiego właściciela. odpowiedz

Okęciak - 14.02.2025 / 23:11, *.orange.pl Pasy remisują, Leszek przegrał, wszystko fajnie się układa czyli....My też jutro nie wygramy🧐 odpowiedz

Dickson Chotowski - 14.02.2025 / 23:08, *.btcentralplus.com Amica przegrywa wiec na 100 procent przegrywamy z Puszcza. odpowiedz

Kacperek - 14.02.2025 / 22:48, *.chello.pl Prezes nie chce wygrac mistrza bo bedzie musiał zaplacic ,premie za mistrza , patrząc na strukture finansowa od 2020r , lepiej zajac 2-3 miejsce lub wygrac Puchar Polski...Gdyby nie straty punktow w dwóch meczach i zwyciestwo jutro bysmy byli na 1 miejscu. Potrzebny jest drugi udzialowiec przynajmniej 20 % w klubie bo klub sie nie rozwija od lat pod wzgledem druzynowo sportowym. I taki marazm bedzie trwac. Tylko Legia odpowiedz

singspiel - 15.02.2025 / 10:07, *.4.38 @Kacperek: ale różnica pomiędzy mistrzem a 3 miejscem to jakieś 8 mln pln w kasie od eklapy odpowiedz

Wolfik - 14.02.2025 / 22:47, *.chello.pl Raków na intensywności nieosiągalnej dla Lecha. Poznań bez "sztycha" u siebie. odpowiedz

Miodulski musi odejść - 14.02.2025 / 22:41, *.217.65 Tradycyjnie lech się ze.srał na miętowo. Szkoda tylko że Miodulski nie kupił napastnika i robimy takie same kleksy💩. odpowiedz

Maestro - 15.02.2025 / 18:15, *.tvksmp.pl @Miodulski musi odejść: Loczek to najgorszy właściciel w historii Legii. Zero pojęcia, korpo gadka i wybujałe ambicje bez pokrycia. Dopóki był Leśnodorski, to wszystko w miarę fajnie szło. Leśny odszedł i domek z kart coraz bardziej się sypie do piwnicy. odpowiedz

Kobo(L)t - 23 godziny temu, *.centertel.pl @Maestro: E nie pie*l. Obaj siebie warci. Jako prezes może Leśny był ciut lepszy, ale nie za swoją kasę. Razem z dzyndzlem spakowali kasę z LM i jest jak jest. Systematycznie kasa na rozwój idzie w spłacanie byłych właścicieli najpierw ITI, a potem tych dwóch. A Darus golasek. odpowiedz

Single malt - 14.02.2025 / 22:35, *.wawtel.pl Czyżby kolejny weekend straconej szansy? Koraliki trochę pograły dzisiaj. Trzeba im to oddać. A Amica bez wyrazu jakoś. Chociaż na tle obydwu zespołów, to nasi raczej blado. odpowiedz

(L)eming - 14.02.2025 / 20:10, *.vectranet.pl I co ten Kallman taki kozak? odpowiedz

Luk - 14.02.2025 / 12:29, *.timplus.net Może myślenie życzeniowe, ale fajnie by było gdyby raków ograł kolejorza, im więcej zespołów w grze o mistrza i puchary (pogoń i cracovia też mogłyby wygrać aby mieć ciągle złudne nadzieje) tym mniej oddawania pkt. "byle Legia nie zdobyła mistrza".



Tylko jedno ale pozostaje, żeby to nam coś dało to my musimy punktować w tym wyścigu żółwi... Na pewno dużo by dało teraz regularnie punktować i przekonywująco ograć jadźke w PP, ale jak to zrobić bez napastnika??? odpowiedz

Barnaba - 14.02.2025 / 17:50, *.orange.pl @Luk:Lepszy dla nas byłby chyba remis. Na pewo nie wygrana amiki. odpowiedz

Luk - 15.02.2025 / 05:19, *.timplus.net @Barnaba: akurat wydaje mi się, że medaliki po drodze pogubią więcej pkt. a ewentualne 5 pkt. straty do lidera nie wygląda już tak źle. odpowiedz

Barnaba - 15.02.2025 / 11:03, *.orange.pl @Luk: Te pięć punktów przepadło z Koroną i Piastem niestety... odpowiedz

Luk - 15.02.2025 / 13:38, *.timplus.net @Barnaba: Cóż na to poradzimy, jeszcze nie raz w tym sezonie oczy nam będą krwawić niestety, ale czy to będą wymenczone pkt czy bolesne porażki (nawet jak to będzie podział pkt.) to czas pokaże. odpowiedz

Rumburak - 14.02.2025 / 10:18, *.net.pl Jeśli Jagiellonia wygra z babka topola, to następnie gra z legia??? odpowiedz

(L)eming - 14.02.2025 / 20:12, *.vectranet.pl @Rumburak: będzie losowanie, 21.02 zdaje się odpowiedz

