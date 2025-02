21. kolejka Ekstraklasy. Raków wygrał w Poznaniu

+ dodaj komentarz

Czyżby kolejny weekend straconej szansy? Koraliki trochę pograły dzisiaj. Trzeba im to oddać. A Amica bez wyrazu jakoś. Chociaż na tle obydwu zespołów, to nasi raczej blado.

- 13 godzin temu, *.timplus.net

Może myślenie życzeniowe, ale fajnie by było gdyby raków ograł kolejorza, im więcej zespołów w grze o mistrza i puchary (pogoń i cracovia też mogłyby wygrać aby mieć ciągle złudne nadzieje) tym mniej oddawania pkt. "byle Legia nie zdobyła mistrza".



Tylko jedno ale pozostaje, żeby to nam coś dało to my musimy punktować w tym wyścigu żółwi... Na pewno dużo by dało teraz regularnie punktować i przekonywująco ograć jadźke w PP, ale jak to zrobić bez napastnika???

