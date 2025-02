Konferencja

Feio: Cały czas pracujemy nad sprowadzeniem napastnika

Czwartek, 13 lutego 2025 r. 14:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Cały czas pracujemy nad sprowadzeniem napastnika, ale nie jesteśmy na tyle blisko finalizacji transferu, bym mógł informować o tym oficjalnie. Okno transferowe jest otwarte do 24 lutego i do tego czasu – albo kilka dni wcześniej – sprawa musi zostać sfinalizowana. Skupiam się na pracy z drużyną, więc nawet nie wiem, jakie nazwiska są wymieniane, by móc któreś z nich skreślić - mówi przed sobotnim meczem z Puszczą Niepołomice trener Legii, Goncalo Feio









- Chcemy znaleźć dla naszych bramkarzy najlepsze możliwe rozwiązania. Jestem zadowolony z ich reakcji i pracy po przyjściu Vladana Kovačevića. Ich podejście jest bardzo prozespołowe, co zmobilizowało każdego do jeszcze cięższej pracy. Idziemy w dobrym kierunku.



- Sergio Barcia jest w pełni gotowy do treningów od zeszłego tygodnia. To nie był poważny uraz, ale znacząco ograniczał go przy podaniach, przerzutach itp. Obecnie nie odczuwa już żadnych dolegliwości bólowych i może grać bez przeszkód.



Stałe fragmenty gry



- Piast strzelił bramkę, mając pół szansy, może jeszcze jedną po uderzeniu głową. My mieliśmy zdecydowanie więcej okazji – zarówno po pierwszych, jak i drugich piłkach – oraz wyższe xG, ale zdaję sobie sprawę, że w piłce liczy się to, co wpada do siatki.



- Puszcza to drużyna, która stwarza zagrożenie nie tylko po stałych fragmentach gry. Często dośrodkowuje i ma wielu zawodników w polu karnym przeciwnika. Dobrze radzi sobie zarówno po pierwszych, jak i drugich piłkach. Jedna rzecz to się przed tym obronić, a druga – samemu zagrozić bramce rywala. Cel jest zawsze ten sam – wygrać.



- Kossidis ma na koncie 7 bramek w lidze – to bardzo dobry wynik. Jest ciekawym, młodym napastnikiem, ale musimy zwracać uwagę nie tylko na niego. Piłka nożna to gra zespołowa.



- Trudno dyskutować ze statystykami straconych bramek po stałych fragmentach gry (40% w tym sezonie). Powiem wprost – nie akceptuję tego i nie wyobrażam sobie, by sytuacja nadal wyglądała tak samo. Czas najwyższy, by to się skończyło.



Sytuacja zdrowotna



- W sobotę nie będzie mógł nam pomóc Radovan Pankov – czeka go około dwa tygodnie przerwy. Poza nim cała kadra jest dostępna. Mamy czterech środkowych obrońców w pełnym treningu – Kapuadi, Jędrzejczyka, Barcię i Ziółkowskiego. Dwóch z nich rozpocznie mecz, a kolejni dwaj będą gotowi do gry. Kto zagra od pierwszej minuty? Dowiemy się w sobotę.