Tułacz: Nie będziemy chcieli dostosować się do warunków Legii

Czwartek, 13 lutego 2025 r. 21:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jedziemy do Warszawy, by zagrać najlepiej, jak potrafimy w tym momencie. Będziemy starać się odrobić to, co straciliśmy u siebie przed tygodniem w meczu z Zagłębiem Lubin, który był dla nas rozczarowujący. Najważniejsza będzie jednak nasza reakcja - mówi przed meczem z Legią trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz.









- Jeszcze nic nie przegraliśmy, jeśli chodzi o całość rozgrywek. Oczywiście, jesteśmy niezadowoleni z tego, że w ostatniej kolejce mieliśmy szansę sięgnąć po punkty i nie wykorzystaliśmy jej. Będziemy jednak walczyć o swoje do końca i wierzyć w to, co robimy.



- Nie jest tajemnicą, że nie jesteśmy faworytem tego spotkania. Zdajemy sobie sprawę, że Legia będzie podwójnie zmotywowana do meczu z nami po ostatnich wynikach, również dlatego, że reszta rywali nie wykorzystała jej potknięcia i nie powiększyła przewagi w tabeli nad nią. Szansa do dołączenia do walki o najwyższe cele jest więc dla warszawiaków taka sama, jak przed tygodniem.



- To będzie dla nas trudny mecz przeciwko faworytowi rozgrywek, jednej z najbogatszych drużyn w lidze, która posiada pewną renomę. Wiemy, na jaki stadion jedziemy, ale nie będziemy chcieli dostosować się do warunków Legii. Mamy swój pomysł, plan na ten mecz i najważniejsze będzie to, by go odpowiednio wdrożyć.



- Artur Siemaszko, Gieorgij Żukow i Mateusz Cholewiak wrócili w ostatnich dniach do treningów. Czas pokaże, czy będą gotowi już na sobotni mecz w Warszawie.